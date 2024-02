Navalnega naj bi ubili na predvečer njegove izmenjave za agenta FSB

"Navalni bi moral biti v prihodnjih dneh na prostosti, ker smo dosegli odločitev o njegovi zamenjavi," je v danes objavljenem videoposnetku z naslovom Zakaj je Putin zdaj ubil Navalnega? dejala novinarka in zaveznica pokojnega opozicijskega voditelja Marija Pevčih. Po njenih besedah so izmenjavo odobrili, sama pa naj bi potrditev o tem, da je dogovor v zaključni fazi, prejela 15. februarja, dan pred smrtjo Navalnega.

Si je Putin tik pred izmenjavo premislil?

V izmenjavo naj bi bili vključeni agent FSB Krasikov, ki so ga leta 2019 v Nemčiji zaprli zaradi umora nekdanjega čečenskega poveljnika v Berlinu, in dva ameriška državljana. Po njenih besedah si je Putin tik pred izmenjavo premislil, češ da bi kasneje lahko namesto Navalnega ponudil nekoga drugega.

"Putin je pobesnel od sovraštva do Navalnega"

"To je popolnoma nelogično, iracionalno, to je ravnanje norega mafijca. Toda bistvo je, da je Putin pobesnel od sovraštva do Navalnega," je še dejala Pevčihova in dodala, da je v pogajanjih kot posrednik sodeloval ruski milijarder Roman Abramovič.

47-letni Aleksej Navalni je umrl 16. februarja med prestajanjem 19-letne kazni v zaporu na skrajnem severu Rusije. Vzrok njegove smrti uradno še ni znan. Številne zahodne države odgovornost za njegovo smrt pripisujejo neposredno Putinu.