Izbrskali še nikoli objavljen intervju z Aleksejem Navalnim

Britanski Sky News je pridobil in objavil dele še nikoli videnega intervjuja s pokojnim ruskim opozicijskim voditeljem Aleksejem Navalnim iz leta 2020, v katerem je med drugim izpostavil, da koruptivni uradniki v Londonu ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu pomagajo poskrbeti za njegov umazan denar.

Šlo naj bi za enega zadnjih intervjujev Navalnega, ko je bil še popolnoma zdrav, saj so ga avgusta 2022 na letalu proti Moskvi zastrupili.

"Ti ljudje izgledajo zelo civilizirani. Če bodo sedeli zraven nas, bomo z njimi z veseljem poklepetali. Nosijo kravate in imajo lepe manire, a hkrati služijo popolnim banditom," je povedal o "pokvarjenih" londonskih uradnikih.

Ob tem je poudaril, da Zahod zoper Rusijo "razen obrednih plesov" ne naredi praktično nič. "Rusija je evropska država. Vsi njeni državljani želijo živeti kot drugje v Evropi. Zato upam, da vam bom lahko čez deset let, če me boste znova intervjuvali, lahko povedal, kako smo premagali korupcijo in pranje denarja," je povedal.

Intervju je bil posnet za dokumentarno serijo z naslovom Po padcu, ki sta jo pripravljala režiser Matthew Torne in producent Andrew Duncan, vendar ni bila nikoli predvajana.

Truplo Navalnega izročili njegovi materi

V soboto, več kot teden dni po smrti ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega v zaporniški koloniji, so njegovo truplo vendarle izročili materi Ljudmili Navalni, je sporočila tiskovna predstavnica politika Kira Jarmiš. Kdaj bo pogreb, za zdaj še ni znano. "Telo Alekseja Navalnega je bilo predano njegovi materi. Hvala vsem, ki ste to zahtevali skupaj z nami," je na omrežju X zapisala Jarmiševa.

Glede pogreba zaenkrat ni znano še nič. "Ne vemo, ali bodo oblasti dovolile, da se zgodi tako, kot si želi družina in si Aleksej zasluži," je sporočila Jarmiševa. Ljudmila Navalna je namreč zahtevala javni pogreb, da bi se ga lahko udeležili tudi podporniki, ne samo svojci, poroča STA.

Navalni je umrl prejšnji teden med prestajanjem 19-letne kazni v zaporu na skrajnem severu Rusije. Vzrok njegove smrti uradno še ni znan. Številne zahodne države odgovornost za njegovo smrt pripisujejo ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu.

Družina in podporniki Navalnega so že več dni pozivali Moskvo, naj jim izroči truplo, da bi ga lahko pokopali. Ljudmila Navalna pa je v četrtek tudi sporočila, da so ji oblasti dovolile videti sinove posmrtne ostanke, a ji ga niso izročile. Ob tem jih je obtožila, da jo poskušajo prisiliti, naj sina pokoplje na skrivaj.