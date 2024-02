Mati Navalnega: Poskušajo me prisiliti, da sina pokopljem na skrivaj

"Včeraj zvečer so me skrivaj odpeljali v mrtvašnico, kjer so mi pokazali Alekseja," je Ljudmila Navalna dejala v videoposnetku, objavljenem na družbenih omrežjih. Pred tem so ji ruske oblasti dostop do sinovih posmrtnih ostankov večkrat zavrnile, ob tem pa ji ga še vedno nočejo izročiti.

"Izsiljujejo me, postavljajo pogoje, kje, kdaj in kako naj bo Aleksej pokopan. To je nezakonito," je poudarila Navalna in ruske oblasti obtožila, da jo poskušajo prisiliti, naj sinovo truplo pokoplje na skrivaj. To je potrdila tudi tiskovna predstavnica Navalnega Kira Jarmiš.

Vzrok smrti uradno še ni znan

Navalni je v petek umrl med prestajanjem 19-letne kazni v zaporu na skrajnem severu Rusije. Vzrok njegove smrti uradno še ni znan. Številne zahodne države odgovornost za njegovo smrt pripisujejo ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, ki pa smrti vidnega opozicijskega voditelja še ni komentiral.

Medtem je ruski opozicijski politik in vidni kritik Kremlja Vladimir Kara-Murza, ki trenutno v Sibiriji prestaja zaporno kazen, danes Ruse pozval, naj kljub smrti Navalnega nadaljujejo boj za demokracijo.