V spomin Navalnega sveče in cvetje tudi v Ljubljani #foto

Ob ograji na Prešernovi cesti, kjer so veleposlaništvo Zvezne republike Nemčije, veleposlaništvo Združenih držav Amerike, v bližini pa tudi rusko veleposlaništvo, občani v spomin na Alekseja Navalnega polagajo cvetje in sveče ter tudi fotografije in zapise. Objekt varuje policija, celoten predel pa je prav tako hermetično zaprt z železnimi ograjami.