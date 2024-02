Vdova Navalnega: Putin ga je ubil z novičokom

Я буду продолжать дело Алексея Навального. Продолжать бороться за нашу с вами страну. И я призываю вас встать рядом со мной. pic.twitter.com/aBOIvcYHHk — Yulia Navalnaya (@yulia_navalnaya) February 19, 2024

Julija Navalna, vdova ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, je danes v videosporočilu dejala, da bo nadaljevala moževo delo in se borila za svobodno Rusijo.

"Vladimir Putin je ubil mojega moža," je dodala Navalna in poudarila, da bo sodelovala z ruskim ljudstvom v boju proti Kremlju in ustvarila novo Rusijo. Kremelj je zanikal vpletenost v njegovo smrt. Navalna obtožuje ruske oblasti, da skrivajo njegovo truplo in čakajo, da izginejo sledi živčnega strupa novičok. Zavezniki Navalnega vedo, zakaj je bil njen mož umorjen, in bodo kmalu razkrili podrobnosti, vključno z imeni vpletenih v njegov umor, je dejala.

Ruski preiskovalci še niso ugotovili vzroka smrti Alekseja Navalnega, niti ni jasno, koliko časa bo trajalo, da bodo prišli do uradnih sklepov, so danes povedali njegovi materi. Navalni, 47-letni nekdanji odvetnik, se je zgrudil in umrl v petek po sprehodu v kazenski koloniji Polar Wolf v Harpu, približno 1.900 kilometrov severovzhodno od Moskve, kjer je prestajal 30-letno kazen, so sporočili iz zaporniške službe.

Njegovi materi Ludmili so v soboto v zaporu povedali, da je umrl zaradi "sindroma nenadne smrti", nedefiniranega izraza za različne usodne bolezni srca. Tiskovna predstavnica Navalnega Kira Jarmiš je povedala, da so njegovi 69-letni materi in odvetnikom povedali, da je uradna preiskava o vzroku smrti podaljšana in da ni znano, kako dolgo bo trajala.

Matere niso spustili v mrtvašnico

Vzrok smrti ni znan, je dejala Jarmiševa in dodala, da ruske oblasti lažejo in zavlačujejo. Njegovi materi in odvetnikom ni bilo dovoljeno vstopiti v mrtvašnico v arktičnem mestu blizu zaporniške kolonije, kjer se je Navalni zgrudil in umrl, je dejala tiskovna predstavnica.

"Točno vemo, zakaj je Putin pred tremi dnevi ubil Alekseja. Ugotovili bomo, kdo točno je zagrešil ta zločin. Imenovali bomo morilce in pokazali njihove obraze. Putin je ubil očeta mojih otrok. Putin mi je vzel najdragocenejše, kar sem imela, osebo, ki mi je najbližja, in nekoga, ki sem ga imela najraje na svetu. Toda Putin vam je vsem vzel Navalnega," je po poročanju Meduze dodala vdova.

"Aleksej je umrl v zaporu po treh letih mučenja in agonije. Ni bil za zapahi kot drugi zaporniki. Mučili so ga. Zadrževali so ga v majhni betonski celici. Samo predstavljajte si: soba šest ali sedem kvadratnih metrov, v njej ni ničesar razen stola, umivalnika, luknje v tleh namesto stranišča in postelje, ki je pritrjena na steno, da ne moreš ležati. Skodelica, ena knjiga in zobna ščetka. Nič drugega," je opisala Navalna.

A kljub temu, da so ga tri leta mučili in stradali, se mož ni vdal, je povedala vdova. "Ne samo, da ni obupal, ampak nas je ves čas podpiral: spodbujal nas je, se smejal, šalil, navduševal. Niti za delček sekunde ni podvomil, za kaj se bori," je dejala.

Prepričana je, da ga je Putin ubil prav zaradi te vztrajnosti. "Ubil ga je na sramoten in strahopeten način, saj si ga ni upal niti pogledati v oči. Na enak podel in strahopeten način zdaj skrivajo njegovo telo in ga nočejo pokazati njegovi materi. Patetično lažejo in čakajo, da izginejo sledi še ene zastrupitve z novičokom," je dejala Navalna.

"Z umorom Alekseja je Putin ubil polovico mene – polovico mojega srca in polovico moje duše. Ampak še vedno imam drugo polovico. In ona mi pravi, da ne smem odnehati," je dodala.