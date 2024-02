Zapor: Navalni umrl zaradi "sindroma nenadne smrti". Družina ne more do trupla.

Osebje v kazenski koloniji je materi in odvetniku Alekseja Navalnega povedalo, da je najbolj znani kritik Kremlja umrl zaradi "sindroma nenadne smrti", je danes na X objavil Ivan Ždanov, vidni zaveznik Navalnega. Tiskovna predstavnica Alekseja Navalnega Kira Jarmiš je medtem dejala, da ni znano, kam so odpeljali njegovo truplo. V mrtvašnici, ki se nahaja v bližini arktičnega zapora, kjer je umrl, namreč trdijo, da niso prejeli njegovega trupla. Od oblasti je zahtevala, da truplo predajo svojcem.

Aleksej Navalni, 47-letni nekdanji odvetnik, se je zgrudil in umrl v petek po sprehodu v kazenski koloniji "Polar Wolf" v Karpu, približno 1.900 kilometrov severovzhodno od Moskve, kjer je služil 30-letno kazen, so sporočile oblasti zapora.

Tiskovna predstavnica: Od oblasti zahtevamo, da truplo takoj predajo svojcem

Glede na uradno obvestilo o smrti, ki ga je njegova mati Ljudmila Navalna prejela v kazenski koloniji, je 47-letnik umrl v petek ob 14.17 po lokalnem času, je prek omrežja X sporočila Jarmiševa, katere navedbe povzemajo tuje tiskovne agencije.

Njegovo truplo naj bi se po navedbah enega od uslužbencev zapora nahajalo na preiskavah v mestu Salehard, ki je od kazenske kolonije oddaljeno okoli petdeset kilometrov, zaradi česar ga mati še ni mogla identificirati. "Zahtevamo, da se truplo Alekseja Navalnega nemudoma preda njegovi družini," je ob tem sporočila Jarmiš.

Mati je s svojim odvetnikom medtem že prišla do omenjene mrtvašnice, a so ugotovili, da trupla tam ni. Kot je še sporočila Jarmiš, so enega od njihovih odvetnikov preiskovalci tudi obvestili, da je vzrok smrti Navalnega še vedno neznan in da bodo rezultati nove preiskave, ki jo bodo opravili na truplu, znani šele naslednji teden.

"Vemo, da to ni bila smrt. To je bil umor."

Predstavnike je ob tem Jarmiš obtožila laganja, da bi se tako izognili predaji trupla svojcem. "Vemo zagotovo, da to ni bila samo smrt, bil je umor," je dejala za britanski BBC. "Poskušajo prikriti sledi, zato tudi ne izročijo trupla njegovi družini in zato ga skrivajo pred njimi," je še dodala.

V skladu z rusko zakonodajo morajo sicer po njenih besedah oblasti truplo zapornika sorodnikom izročiti v roku dveh dni po smrti.

Osebje zapora: Umrl je zaradi sindroma nenadne smrti

Glede na objavo na omrežju X enega od sodelavcev Navalnega, Ivana Ždanova, je sicer osebje kazenske kolonije materi Navalnega dejalo, da je umrl zaradi "sindroma nenadne smrti".

Da je Navalni v petek umrl, potem ko se je začel po sprehodu slabo počutiti, je najprej sporočila uprava zapora, kjer je najvidnejši kritik Kremlja prestajal 19-letno zaporno kazen. Oživljanje naj bi bilo neuspešno. Vzrok smrti še ni znan, oblasti pa so uvedle preiskavo. Družina in sodelavci Navalnega so sprva izražali dvom v navedbe oblasti.

Številne države in tudi ruski oporečniki so odgovornost za njegovo smrt pripisali Kremlju. Zvrstili so se tudi mnogi pokloni njegovemu neutrudnemu boju za demokracijo v Rusiji. Članice skupine sedmih gospodarsko najrazvitejših držav G7 so se mu danes ob začetku zasedanja ob robu varnostne konference v Münchnu poklonile z minuti tišine.

Kitajska po drugi strani danes ni želela komentirati njegove smrti, češ da gre za notranjo zadevo Rusije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.