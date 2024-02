Na dan prišel zadnji videoposnetek Navalnega

Na videoposnetku vidimo Alekseja Navalnega, ki ga sodišče zaslišuje po videopovezavi:

Kot je znano, je ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni danes umrl v zaporniški koloniji na skrajnem severu Rusije, kjer je prestajal 19-letno zaporno kazen. Ruska zvezna služba za zapore je sporočila, da se je Navalni danes po sprehodu počutil slabo in je hitro izgubil zavest.

Navedli so še, da je nemudoma prišlo medicinsko osebje, poklicali so tudi reševalce. Ti so Navalnega oživljali, a neuspešno. Sporočili so še, da vzrok smrti še ugotavljajo.