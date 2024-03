Putinov kritik tarča napada: nanj so se spravili s kladivom

Pred svojim domom v Litvi je bil v torek napaden tesen zaveznik pokojnega ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega in Putinov kritik Leonid Volkov. Napadalec ga je napadel s kladivom in solzivcem ter mu med drugim zlomil roko. Volkov je davi po odpustu iz bolnišnice že napovedal nadaljevanje boja proti vladavini ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Volkov je bil po lastnih navedbah deležen 15 udarcev v nogo, ki ga sicer boli, roko pa ima zlomljeno. Tiskovna predstavnica Navalnega Kira Jarmiš je pred tem sporočila, da je napadalec Volkova napadel, ko je bil v avtomobilu. Razbil je okno in uporabil solzivec ter ga nato začel udarjati s kladivom, je dejala.

Na družbenih omrežjih je fotografije poškodovanega Volkova delila tudi njegova soproga Ana Birjukova. Videti je modrico okrog njegovega očesa, rdečino na čelu in kri na nogi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tiskovni predstavnik litovske policije je potrdil, da je bil okrog 22. ure po lokalnem času v bližini svojega doma v Vilni napaden ruski državljan. Osumljencev še niso prepoznali, več podrobnosti naj bi bilo znanih danes.

Prepričan, da za napadom stojijo Putinovi privrženci

Triinštiridesetletni Volkov je ena vidnejših osebnosti ruske opozicije in je bil tudi tesen sodelavec Navalnega. Z več drugimi njegovimi zavezniki se je v izgnanstvo zatekel leta 2019, ko so ruske oblasti sprožile kazensko preiskavo organizacije Navalnega za boj proti korupciji. Leta 2021 so ga zaradi vloge pri pozivanju k protestom proti Kremlju razglasili za iskano osebo.

Dan pred napadom je na družbenih omrežjih zapisal, da je Navalnega in pred njim mnoge druge ubil Putin. Danes je izrazil prepričanje, da tudi za napadom nanj stojijo Putinovi zvesti privrženci. "Delali bomo in se ne bomo predali," je sporočil ob tem.

Napad se je zgodil skoraj mesec dni po smrti Navalnega v zaporu na skrajnem severu Rusije, za katero je Volkov že v preteklosti okrivil ruskega predsednika, in le nekaj dni pred volitvami, s katerimi si bo Putin po vseh pričakovanjih zagotovil nov predsedniški mandat.

Napad na Volkova je že obsodil litovski zunanji minister Gabrielius Landsbergis. "Novica o napadu na Volkova je šokantna. Na delu so pristojne oblasti. Storilci bodo morali odgovarjati za svoje kaznivo dejanje," je zapisal na omrežju X.