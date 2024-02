Putinov kritik Aleksej Navalni je mrtev

Ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni je danes umrl v zaporniški koloniji na skrajnem severu Rusije, kjer je prestajal 19-letno zaporno kazen, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile ruske oblasti. Kot je v sporočilu za javnost zapisala ruska zvezna služba za zapore, se je Navalni danes po sprehodu počutil slabo in je hitro izgubil zavest. Navedli so še, da je nemudoma prišlo medicinsko osebje, poklicali so tudi reševalce. Ti so Navalnega oživljali, a neuspešno. Sporočili so še, da vzrok smrti še ugotavljajo.

Spoznan za krivega ustanovitve in financiranja ekstremistične organizacije

Navalni, eden najglasnejših kritikov ruskega predsednika Vladimirja Putina, je bil avgusta lani spoznan za krivega ustanovitve in financiranja ekstremistične organizacije, kar je zanikal, in je dobil dodatnih 19 let zapora v koloniji s posebnim režimom. Pred tem je bil 47-letni politik že obsojen na devet let zapora zaradi domnevne kršitve pogojnega izpusta, goljufije in nespoštovanja sodišča.

Konec lanskega leta so ga premestili v odročno zaporniško kolonijo znotraj arktičnega kroga. Večkrat se je pritožil nad obravnavo v zaporu. Tako naj bi ga pogosto dali v samico zaradi manjših nesporazumov.

EU zaradi Navalnega okrepila sankcije zoper Rusijo

Navalnega so zaprli leta 2021, potem ko se je vrnil v Rusijo z zdravljenja v Nemčiji zaradi zastrupitve. 20. avgusta 2020 se je namreč na poti z letalom v Rusiji začel slabo počutiti in je pristal v bolnišnici. Kasneje se je izkazalo, da je bil zastrupljen z živčnim strupom novičok, za napad pa sta tako on kot Zahod okrivila Kremelj, ki je vsakršno odgovornost zanikal.

Navalni je zdravstveno pomoč poiskal v Berlinu, ko pa se je 17. januarja 2021 vrnil v Rusijo, so ga na podlagi starih obtožb aretirali in nato obsodili na zaporno kazen v kazenski koloniji. To je dodatno zaostrilo odnose med Rusijo in zahodnimi državami, zlasti Evropsko unijo, ki je tudi okrepila sankcije proti Rusiji.

Evropski parlament je leta 2021 Navalnemu podelil nagrado Saharov za svobodo misli.