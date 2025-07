Ruske agresorske sile so vstopile v strateško pomembno mesto Pokrovsk, v okolici katerega že več mesecev potekajo siloviti spopadi. Čeprav gre za omejen prodor ruske vojske, bi to lahko bil jasen znak, da ukrajinska obramba okoli strateško pomembnega mesta popušča.

Pregled dnevnega dogajanja:



11:52 V ruskem napadu na Kramatorsk ubit deček

11:37 Uradnik protikorupcijskega urada v Ukrajini aretiran zaradi obtožb o vohunjenju za Rusijo

11:32 Ukrajinci: Rusi so vstopili v Pokrovsk

11:52 V ruskem napadu na Kramatorsk ubit deček

Ukrajinske in ruske sile so tudi minulo noč nadaljevale medsebojne napade z droni. Iz mesta Kramatorsk v vzhodni ukrajinski regiji Doneck so sporočili, da je bil v ruskem napadu z daljinsko vodeno letalsko bombo na stanovanjsko poslopje ubit 10-letni deček, pet ljudi pa je bilo ranjenih.

Kramatorsk leži v delu regije Doneck, ki je še vedno pod nadzorom ukrajinskih sil, čeprav si jo je Rusija nezakonito priključila že nekaj mesecev po začetku invazije na Ukrajino. Fronta pa je tako blizu, da lahko ruske sile izvajajo napade na mesto z vodenimi bombami, ki imajo domet do 40 kilometrov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po navedbah mestnih oblasti je v stanovanjskem poslopju po bombnem napadu, ki je zahteval omenjene žrtve, izbruhnil požar.

O žrtvah ruskih napadov so danes poročali tudi iz mesta Sumi na severovzhodu Ukrajine. Po navedbah civilne zaščite so bili ranjeni trije ljudje, med njimi otrok. Poškodovanih je bilo pet stanovanjskih poslopij, nakupovalno središče in več kot deset vozil.

V ruskih napadih z droni na pristaniško mesto Odesa na jugu Ukrajine pa je bila ranjena ena oseba, medtem ko so lokalni mediji poročali o več požarih. Guverner regije Oleh Kiper je sporočil, da so bile tarče napadov stanovanjska poslopja in socialna infrastruktura.

Ukrajinske zračne sile so medtem na družbenem omrežju Telegram danes sporočile, da so ruske sile v ponedeljek zvečer proti Ukrajini izstrelile 42 brezpilotnih letalnikov, od katerih so jih 33 sestrelili. V napadih so zadeli tri lokacije, so še sporočili po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa.

Rusko obrambno ministrstvo pa je danes sporočilo, da je zračna obramba v ponedeljek zvečer sestrelila 35 ukrajinskih dronov v osmih regijah države in ob Črnem morju. Največ dronov so sestrelili v regijah Brjansk in Rostov, poroča Ansa.

11:37 Uradnik protikorupcijskega urada v Ukrajini aretiran zaradi obtožb o vohunjenju za Rusijo

Ukrajinske varnostne službe so v ponedeljek aretirale enega izmed zaposlenih na državnem protikorupcijskem uradu (NABU), ki ga obtožujejo vohunjenja za Rusijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Obe državi sta od začetka vojne leta 2022 aretirali večje število domnevnih vohunov, vendar redko znotraj državnih organov.

"Pridržali smo uslužbenca nacionalnega protikorupcijskega urada Ukrajine, ki je delal v najelitnejši zaprti enoti D-2 in medtem vohunil za ruske obveščevalne službe," je v ponedeljek sporočila ukrajinska varnostna služba SBU. Pripadniki SBU so ob tem preiskali prostore protikorupcijskega urada v Kijevu in pisarne posebnega protikorupcijskega tožilstva.

Ukrajinska varnostna služba trdi, da je osumljenec posredoval zaupne podatke namestniku vodje varnostne službe nekdanjega ukrajinskega predsednika Viktorja Janukoviča, ki je bil leta 2014 odstavljen in zdaj živi v Rusiji. Če bo spoznan za krivega, mu grozi do 15 let zapora.

Protikorupcijski urad NABU je sporočil, da izvaja interno preiskavo, pri čemer preiskujejo tudi "pravno podlago za sprejete ukrepe, vključno z uporabo sile proti zaposlenemu".

Dodali so, da v okviru predhodne preiskave v sodelovanju s SBU niso našli nobenih dokazov o tem, da bi "bil dotični uradnik vpleten v protidržavne dejavnosti".

Primer sledi vse pogostejšemu poročanju ukrajinskih medijev glede naraščajoče zaskrbljenosti zaradi pritiska vlade na protikorupcijske organe in aktiviste.

Ukrajinski protikorupcijski urad NABU je bil ustanovljen leta 2014 po majdanski revoluciji, ki je z oblasti odnesla Janukoviča in nato privedla do eskalacije rusko-ukrajinskega konflikta, kot del reform za približevanje Evropi in Evropski uniji.

11:32 Ukrajinci: Rusi so vstopili v Pokrovsk

Ukrajinski vojaki so za medij Ukrajinska pravda razkrili, da so bili prvi prodori ruskih vojakov v Pokrovsk izvedeni že 17. julija. Ukrajinska vojska je takoj odgovorila na vdor, vendar z delnimi uspehi.

"Pred nekaj dnevi je sovražnik izkoristil priložnost – zaradi izčrpanosti ene ukrajinske brigade in napačne ocene razmer na terenu – in se skozi kraj Zvirove uspešno prebil v mesto. Krizo so morali hitro rešiti pripadniki 155. samostojne mehanizirane brigade in 68. lovske brigade, da bi preprečili morebitno katastrofo," so dogajanje v Pokrovsku opisali pri prostovoljni skupini vojaških analitikov DeepState.

Na spletu so se medtem že pojavili posnetki ulic Pokrovska, ki jih nadzorujejo ruski vojaki.

Zakaj je Pokrovsk pomemben?

Pokrovsk leži v zahodnem delu regije Doneck, na stiku med razdejanim Donbasom in bolj stabilnimi območji proti zahodu. Pred vojno je bil pomembno prometno središče z železniško in cestno infrastrukturo, danes pa je eno ključnih mest pod nadzorom Ukrajine.

Zaradi bližine fronte ima Pokrovsk strateški pomen. Omogoča obrambo zahodnega Donbasa, če bi padel, pa bi odprl pot ruski vojski v notranjost Ukrajine. Med vojno je mesto postalo logistično in humanitarno središče – od tam potekajo evakuacija civilistov, dostava pomoči in vojaška logistika.

Mesto je pogosto tarča ruskih raketnih napadov in napadov z droni, katerih cilj je ohromiti ukrajinsko logistiko in ustrahovati prebivalstvo. Simbolno predstavlja odpor ruski okupaciji regije Doneck, zato ima njegova obramba tudi politični pomen.