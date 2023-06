Zaprti Navalni še vedno trn v peti ruskih oblasti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ruska policija je danes v središču Moskve aretirala več aktivistov, ki so zahtevali izpustitev zaprtega opozicijskega voditelja in vidnega kritika ruskih oblasti Alekseja Navalnega, poročajo tuje tiskovne agencije. Navalni je danes praznoval 47. rojstni dan, shodi v njegovo podporo pa so potekali po vsem svetu.

Ruska nevladna organizacija OVD-info je poročala, da je bilo na trgu pod spomenikom pesnika Aleksandra Puškina v središču Moskve aretiranih nekaj več kot deset aktivistov, ki so nosili transparente, kot sta "Niste sami" in "Svoboda za Navalnega".

Varnostne sile so pridržale tudi več novinarjev, ki so poročali o protestih. V okolici Puškinovega trga, ki je tradicionalno prizorišče protestov nasprotnikov Kremlja, je bilo nameščenih veliko število pripadnikov policijskih enot, vozil nacionalne garde in policijskih vozil.

OVD-Info je poročal, da je bilo več podpornikov Navalnega aretiranih tudi v drugih ruskih mestih, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Shodi v podporo po vsem svetu

Protestni shodi v podporo Navalnemu so ob tem potekali v več kot 120 mestih po vsem svetu, med drugim v Londonu, Parizu, Madridu, Berlinu, Sydneyju, Tokiu, Buenos Airesu in Sao Paulu, so sodelavci zaprtega ruskega aktivista zapisali na omrežju Telegram.

Ruska opozicija je namreč pred dvema tednoma pozvala k svetovnemu dnevu protestov v podporo Navalnemu, ki je do zdaj preživel skoraj 900 dni za zapahi, od tega zadnjih 200 dni v samici. Proti njemu je pretekli teden potekal nov sodni postopek, v katerem se je soočil z obtožbami zaradi ekstremizma. Sojenje je potekalo za zaprtimi vrati, v primeru obsodbe pa Navalnemu grozi dodatnih 30 let zapora.

Navalnega so ruske oblasti zaprle v začetku leta 2021, ko se je vrnil iz Nemčije, kjer so ga zdravili po zastrupitvi s strupom novičok avgusta 2020. Trenutno v kazenski koloniji približno 260 kilometrov severovzhodno od Moskve prestaja devetletno zaporno kazen zaradi več obsodb, med drugim zaradi kršenja pogojnega izpusta, nespoštovanja sodišča, domnevne korupcijske afere iz leta 2014 in izzivanja Kremlja.