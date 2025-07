Junaško dejanje, ki se je končalo tragično

Velika tragedija se je zgodila 5. julija v bližini otoka Horseshoe v letovišču Hidden Shores. Po izjavi tamkajšnje policije je Brady skočil v reko, da bi pomagal otrokoma, ki ju je odnesel močan tok. Držal ju je nad vodo, dokler niso prispeli reševalci in ju s čolnom potegnili ven. Čeprav mu je uspelo rešiti življenje otrokoma, pa sam ni imel dovolj moči, da bi ostal na površju. Njegovo truplo so našli šele nekaj ur pozneje.

Brady je bil sicer vodja za trgovsko blago in potrošniške izdelke organizacij PFL in Bellator. Bil je priljubljen v skupnosti MMA. Znan je bil po tem, da je bil vedno na voljo borcem in kolegom, pa tudi po svojem pozitivnem pogledu na svet.

Na družbenih omrežjih so se mu številni borci in kolegi poklonili ter zapisali, da so izgubili prijatelja, podpornika in velikega človeka.