Ne boste verjeli, s katerim športom se ukvarja Bojan Cvjetićanin

Frontman skupine Joker Out Bojan Cvjetićanin je za revijo Lady povedal, da se poleg tega, da je v zadnjem času začel bolj paziti pri hrani, ukvarja tudi s hojo v hribe in borilnimi veščinami.

Bojan Cvjetićanin, pevec skupine Joker Out, je za revijo Lady povedal, da se je v zadnjem času začel ukvarjati s športom in paziti pri prehrani, poleg tega v telo ne vnaša hitre hrane ter se trudi, da bi bil vsaj trikrat na teden fizično aktiven.

Namesto juda v mešane borilne veščine

Kot je povedal, je bil od nekdaj aktiven, v zadnjem času vse pogosteje obiskuje fitnes, hodi v hribe in se ukvarja z borilnimi veščinami. Dodal je, da se je z judom ukvarjal v mlajših letih, zdaj pa se je odločil trenirati MMA s prijateljem, nekdanjim državnim prvakom v mešanih borilnih veščinah. "Judo se mi zdi taka lepa, čista, človeška oblika borilne veščine," je povedal priljubljeni pevec in dodal, da bi ga zopet treniral, če bi za to našel čas.

Za omenjeno revijo je povedal še, da si, čeprav MMA verjetno velja za najbolj nasilno obliko borilnih veščin, s to aktivnostjo "prečisti glavo", in dodal, da je pri treningu v ringu ves čas v podrejenem položaju, saj se kosa z boljšimi od sebe. Zaključil je, da ne mara nasilja in da v življenju še nikogar ni udaril, poleg tega meni, da "ulica ni pravi prostor za izvajanje nasilja", ter dodal, da tisti, ki se z borilnimi veščinami ukvarjajo, naredijo vse, da veščine in to moč uporabijo zgolj v ringu.

Z Joker Out na turneji po Evropi

Znano je, da je Cvjetićanin ljubitelj nogometa, med drugim je pred natanko dvema mesecema zapel v Stožicah na dobrodelni nogometni tekmi, na kateri se je trlo nogometnih zvezdnikov z namenom pomagati Sloveniji po nedavnih uničujočih poplavah.

Skupina trenutno koncertira po celotni Evropi. Foto: Gaja Hanuna

Trenutno Cvjetićanin s skupino Joker Out koncertira na turneji po Poljski, Litvi in Češki, do konca leta pa jih čakajo tako koncerti v še nekaterih evropskih mestih kot tudi v Sloveniji.

Preberite še: