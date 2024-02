Tragedija: umorjen reprezentant MMA

Kot poročajo v Srbiji, so Stefana Savića napadli neznani storilci okoli enih zjutraj pred klubom na Dorćolu. Eden izmed njih ga je zabodel. Po poročanju Telegrafa je verjetno prišlo do prepira na kraju dogodka, nato so ga napadalci preganjali po ulici Dobračina in ga na koncu tako hudo poškodovali, da je podlegel poškodbam v Urgentnem kliničnem centru.

Savić je novembra 2023 osvojil bron na Svetovnem prvenstvu MMA v Tirani. Nato je gostoval v podcastu MMA INSTITUTA, kjer je govoril o izkušnjah na prvenstvu in začetkih v tem športu: "Menim, da bi moral vsak moški trenirati borilne veščine. Vsaj rekreativno, da najde sebe. Vidi, kje je, kaj je. Spoznaš, da obstajaš v tem trenutku, čez naslednjih pet minut te morda ni več, ker si sprejel nekaj napačnih odločitev ali rekel nekaj napačnega. Obstajajo ljudje, ki ti bodo zamerili za kakšno grdo besedo ali slabo vedenje. Vendar se nekje najdeš," je izjavil Stefan Savić v oddaji MMA INSTITUT.