Stožice zaploskale mojstrovini Zajca, sreča (in tehnologija) obrnila hrbet Črnogorcem

Slovenska nogometna reprezentanca je nastope v letu 2022 sklenila z zmago nad Črno goro (1:0). Zmagoviti zadetek je po izvrstni akciji in sodelovanjem z Benjaminom Šeškom dosegel Miha Zajc. Na vratih Slovenije je izstopal Jan Oblak, ki so mu bili naklonjeni nogometni bogovi. Črnogorci so kar trikrat zatresli okvir njegovih vrat, njegov prijatelj Stefan Savić je zapravil najstrožjo kazen.

Tega v Ljubljani še nismo doživeli. Na dan otvoritvene slovesnosti na SP 2022 v Katarju, ki vzbuja takšne in drugačne polemike, ljubitelji nogometa pa komaj čakajo, da največji mojstri v bogati državici na Arabskem polotoku začnejo kazati svoje vragolije, je Kekova četa odigrala zadnjo tekmo v letu 2022. To je bila zadnja priprava pred velikim ciljem, saj se bodo spomladi začele kvalifikacije za Euro 2024.

Cilj Slovenije je jasen. V družbi Danske, Finske, Severne Irske, Kazahstana in San Marina si želi zagotoviti vsaj drugo mesto in s tem prekiniti daljši niz odsotnosti na velikih tekmovanjih. Sodeč po tem, kar so pokazali v letu 2022, zlasti od gostovanja na Norveškem dalje, bi lahko Kekovi izbranci na čelu s kapetanom Janom Oblakom, vedno boljšim strelcem Benjaminom Šeškom in še kom resno kandidirati za nastop na Euru 2024. Del svojega potenciala so pokazali tudi proti Črni gori.

Črnogorski navijači sprva glasnejši ...

Gostovanja reprezentanc, ki prihajajo z nekdanjega dela Jugoslavije, znajo pogosto poskrbeti za lep obisk. Tudi tokrat je bilo tako, presežena je bila meja 11 tisoč gledalcev! Na tribunah ni manjkalo zagretih navijačev Črne gore (zanimivo je, da so se prvič oglasili šele v 5. minuti, nato pa glasno navijali, pri tem so jim bili v pomoč tudi bobni), domače barve pa so ob že daljšem ignoriranju organiziranih navijaških skupin, ki jih že zelo dolgo ni na reprezentančnih tekmah, pa so najbolj glasno branili mlajši gledalci.

Srečanje ''nekdanjih bratov'' iz Jugoslavije, ki je bilo vse prej kot zgolj prijateljske narave, saj je sodnik zaradi ostrih prekrškov podelil veliko rumenih kartonov, sta popestrila kapetana. Jan Oblak in Stefan Savić, najboljša prijatelja pri Atleticu, sta se enkrat za spremembo spopadla v vlogi tekmecev. In v marsičem zaznamovala obračun.

Foto: Nik Moder/Sportida

Neverjetna smola Črnogorcev, Oblakova prečka se je zatresla dvakrat!

Slovenci so bili v uvodnem delu srečanja nevarnejši. Znova sta v konici napada sodelovala strelca z nedavne tekme v Romuniji, Benjamin Šeško in Andraž Šporar. Vratar Wolverhamptona Matija Šarkić je imel kar nekaj dela, Črnogorci so se bili primorani pomakniti proti svojim vratom. Vseeno bi po prvi tretjini tekme skoraj povedli gostje.

Stefan Mugoša je izkoristil nepazljivost slovenske obrambe, ki je pozabila nanj, izkušeni napadalec japonskega Kobeja pa je po strelu z glavo v 29. minuti že premagal Jana Oblaka. Žoga se je od prečke odbila proti golovi črti, se nato čudežno še enkrat odbila v prečko, šele nato pa končala v rokah Oblaka. Zadišalo je po zadetku in občutku, kako je žoga s celotnim obsegom prečkala črto, a je avstrijski sodnik Christopher Jäger pokazal, naj se igra nadaljuje. Gostje so protestirali, a na njihovo smolo na dvoboju ni bilo prisotno ne sistema VAR ne tehnologije, ki bi preverjala dogajanje na golovi črti. Ko so na velikem zaslonu nekajkrat z različnih kotov ponovili strel Mugoše, so črnogorski navijači ogorčeno poskočili na noge. Prepričani so bili, da bi moral biti zadetek Mugoše priznan, protestirali so tudi nekateri nogometaši gostujoče zasedbe, a poti nazaj ni bilo več.

Mojstrska akcija Šeška in Zajca dvignila na noge Stožice

Ostalo je pri 0:0, dvoboj se je nadaljeval. Goste je vse skupaj podžgalo, v nadaljevanju se je po novem strelu Mugoše izkazal Oblak, nato pa je tik pred koncem prvega dela Slovenija le povedla. Po napaki Vladimirja Jovovića je sledil ekspresni protinapad Slovenije. Miha Zajc je zaposlil Benjamina Šeška, ki se je po levi strani zapodil proti vratom gostov, pogledal proti vratom, imel še dovolj časa, da je prevaral dva črnogorska branilca in nato kot na pladnju ''vrnil'' podajo Mihi Zajcu.

Primorec je v slogu velemojstrov iz sveta futsala z neposredne bližine s peto atraktivno poslal žogo v mrežo. Kekovi izbranci so po veliki mojstrovini, izvrstni akciji v režiji nogometašev Salzburga in Fenerbahčeja, prišli do vodstva, prijetno polne tribune v Stožicah so oživele!

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Nova sreča za Oblaka, njegov dober prijatelj zapravil 11-m

V drugem polčasu je bila Slovenija znova nevarnejša. V 53. minuti se je ponudila lepa priložnost Andražu Šporarju, ki pa je streljal preveč neposredno v črnogorskega vratarja. Ostalo je pri tesni prednosti Kekovih izbrancev, dobro voljo v Stožicah pa je skalila poškodba Petra Stojanovića. Skupil jo je v 70. minuti, zelenico je v bolečinah zapustil v nosilih, zamenjal ga je Žan Karničnik.

Nato pa je dvoboj postregel z dramatičnim dogajanjem. Najprej se je še enkrat več izkazal Jan Oblak, mojstrsko ubranil zelo zrelo priložnost gostov, pet minut pred koncem pa se je gostom ponudila največja možna priložnost za izenačenje. Zaradi igranja z roko rezervista Jona Gorenca Stankovića je avstrijski delivec pravice pokazal na belo točko. Žogo je vzel v roke Stefan Savić, sledil je ''prijateljski'' klepet z Janom Oblakom. Branilec Atletica je meril natančno, Škofjeločan bi bil nemočen, a so bili nogometni bogovi v nedeljo, 20. novembra, v Stožicah očitno na strani gostiteljev. Savić je zatresel vratnico, ostalo je pri prednosti Slovenije.

Šeško le ni izenačil Zahovićevega rekorda

Čeprav s predstavo ni tako navdušila kot v prvem polčasu dvoboja v Cluju, je zmaga ostala doma, natanko 11.165 gledalcev, kolikor se jih je zbralo v Stožicah, pa je bilo lahko zadovoljnih. Na dan, ko je 28. rojstni dan slavil Andres Vombergar, ki na stadionu, kjer je nekoč zabijal zadetke za Olimpijo, ni dočakal priložnosti (selektor Matjaž Kek je za razliko od tekme v Cluju ponudil s klopi priložnost Luki Zahoviću), je tako Slovenija ugnala Črno goro z 1:0.

Končalo se je z zmago Slovenije nad izbrano vrsto, ki na jakostni lestvici Fife malce zaostaja za Kekovo četo (63. proti 69. svetu), v Stožicah pa je preizkusila na delu nekaj mlajših in še manj izkušenih kandidatov. Slovenija je ostala neporažena že šestič zapored, Benjamin Šeško, ki se je tokrat izkazal z izjemno asistenco, le ni izenačil rekordnega niza petih zaporednih tekem, na katerih se je vpisal med strelce, slednjega je leta 1999 postavil Zlatko Zahović, selektor Matjaž Kek pa bo lahko, opogumljen z zmagama nad Romunijo in Črno goro, čez zimo v miru sestavljal najboljše kombinacije za začetek kvalifikacij za Euro 2024. Za gostovanje v oddaljenem Kazahstanu, katerega je pred dnevi z Uzbekistanom v pripravljalni tekmi premagal Katančev Uzbekistan. Srečno Slovenija v letu 2023!