Začelo se je: Za uvod zmaga in tudi nekaj skrbi za Ekvadorce!

V Katarju se je začelo 22. svetovno prvenstvo v nogometu, ki prvič v zgodovini poteka v muslimanski državi. Na uvodnem srečanju so se bledi gostitelji merili z Ekvadorjem, ki je bil precej boljši tekmec in z goloma kapetana Ennerja Valencie zmagal z 2:0. Ekvador ima kljub trem točkam nekaj skrbi, saj je Valencia ob koncu prvega polčasa obležal na tleh, odšepal z igrišča, se vrnil, tekmo pa zaradi težav s kolenom končal v 77. minuti. Katar je tako prvi gostitelj svetovnega prvenstva, ki je izgubil uvodno tekmo.

Katar 2022, prvi dan Skupina A, 1. krog:

Do 18. decembra bodo ljubitelji nogometa prišli na svoj račun, saj se bodo največji asi na svetu, tisti, ki imajo srečo z zdravjem in so se z reprezentancami prebili na zaključni turnir v Katarju, potegovali za naslov svetovnega prvaka.

Kot prva sta se v bitko podala azijski prvak Katar in južnoameriški predstavnik Ekvador, ki na svetovnem prvenstvu nastopa že četrtič, kar ga navdaja z bogatejšimi izkušnjami od gostiteljev.

Daniele Orsato po posedovanju VAR-a zadetka Ekvadorcev v 3. minuti ni priznal. Foto: Guliverimage Ekvadorci so že v 3. minuti zatresli mrežo gostiteljev, Enner Valencia je izkoristil nezbranost domače obrambe v kazenskem prostoru, a veselje Južnoameričanov ni bilo dolgo. Daniele Orsato, ki mu je pripadla čast sojenja na prvi tekmi, po posredovanju VAR-a zadetka zaradi domnevnega prepovedanega položaja ni priznal.

So se pa lahko veselili v 16. minuti, ko so gostitelji nad Valencio storili prekršek, ta pa je uspešno izvedel 11-metrovko in poskrbel za vodstvo. Ekvadorski strelski rekorder je znova udaril v 31. minuti, ko je po lepi podaji Angela Preciada z glavo premagal Saada Alsheeba in zvišal na 2:0.

Enner Valencia je v prvem polčasu trikrat zatresel mrežo gostiteljev, ob koncu polčasa pa najprej obležal na tleh, nato odšepal z igrišča, se po minuto vrnil in nadaljeval srečanje. Foto: Guliverimage

V 43. minuti je kapetan Ekvadorja poskrbel za precej skrbi, znašel se je na tleh, nato odšepal z igrišča, a se že čez minuto vrnil na zelenico. Katarci v prvem polčasu niso prikazali veliko, edino priložnost za zadetek so imeli povsem ob koncu polčasa, a Almoezu Aliju po strelu z glavo z bližine ni uspelo spremeniti rezultata.

V drugem polčasu so Ekvadorci rutinirano nadzirali potek srečanja in ga mirno pripeljali do želenega konca, Katar namreč ni sprožil niti enega strela v okvir tekmeca. Po zadnjem Orsatovem žvižgu so se Južnoameričani razveselili zmage z 2:0. Skrbi pa jih lahko stanje kapetana Valencie, ki je v drugem polčasu sicer stisnil zobe, a tekmo končal v 77. minuti.

Katar je tako prvi gostitelj svetovnega prvenstva, ki je izgubil uvodno tekmo.

Uvodna tekma Katarja in Ekvadorja skozi objektiv Reutersa in Guliverimage:

V skupini A nastopata še Senegal in Nizozemska, ki pa se bosta pomerila v ponedeljek.

Na odprtju premeščanje razlik Morgan Freeman med odprtjem v družbi Ganima Al Muftaha. Foto: Reuters

Odprtje 22. svetovnega prvenstva v nogometu, ki se je začelo dobro uro pred prvo tekmo prvenstva, je minilo v znamenju premoščanja razlik s humanostjo, spoštovanjem in vključevanjem vseh ljudi sveta.

Vse skupaj je povezoval 85-letni ameriški igralec Morgan Freeman, na odru mu je družbo me drugimi delal Katarec Ganim Al Muftah, ki se je rodil z okvaro telesa.

Zvrstilo se je več glasbenikov, korejska pevka Dana, njen rojak Jung Kook iz skupine BTS in katarski pevec Fahad Al-Kubaisi, ki sta predstavila Dreamers, uradno himno prvenstva.

Kar nekaj zvezdnikov je udeležbo na odprtju SP v Katarju zaradi kršenja človekovih pravic in delavcev migrantov odpovedalo. Med njimi so Shakira, ki je izvajala uradno himno SP leta 2010, britanski zvezdnik Rod Stewart in njegova rojakinja kosovskih korenin Dua Lipa.

Otvoritvena slovesnost svetovnega prvenstva (foto: Reuters):

Najdražje in najbolj kontroverzno prvenstvo

Najdražje in najbolj kontroverzno svetovno prvenstvo v zgodovini poteka v bogati arabski državi. Katar se je vrsto let brez rezultatskega pritiska, saj je bil kot gostitelj že neposredno uvrščen na tekmovanje, pripravljal na letošnji vrhunec. Igral je veliko prijateljskih tekem, nekatere tudi za zaprtimi vrati in večinoma premagoval tekmece. Nazadnje je bil tako boljši do Albanije.

Letos se je Katar pomeril tudi s Slovenijo, obračun pa se je končal brez zadetkov. Katar si je s svojo predstavo prislužil čestitke slovenskega selektorja Matjaža Keka. Leta 2019 je postal azijski prvak, v finalu je bil boljši do Japonske (3:1), tri leta pozneje pa bo skušal nadaljevati tradicijo uspešnih nastopov gostiteljev, ki so se v zgodovini SP na kar 13 od 21 uvrstili vsaj v polfinale.

V soboto so odprli navijaško središče

V Fifinem navijaškem središču je dovoljeno točenje alkohola. Ob pivu, glasbi in ognjemetu so se navijači v noči na nedeljo tako zabavali do poznih jutranjih ur.