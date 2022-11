Sedma sila v Katarju je v petek zaman čakala, da bi na odprtem delu treninga videla Lionela Messija v pripravah z rojaki na uvodno tekmo vrhunca reprezentančne sezone, ki jo bodo v torek odigrali proti Savdski Arabiji. Argentinski zvezdnik se je v soboto vendarle pojavil na igrišču.

Foto: Reuters

Prišel je z desetminutno zamudo in treniral ločeno od ekipe. Po pisanju Marce je trening začel pod vodstvom Luisa Martína, s solo vajami, brez dotika žoge. Tudi pozneje se ni pridružil reprezentantom, prav tako ni izvajal določenih vaj, ki so jih preostali, je pa v nadaljevanju igral tudi z žogo. Argentinski Ole poroča, da veliko časa preživi v družbi kineziologa Luisa Garcie.

Foto: Reuters

Mnoge so ob prizoru zaskrbele njegove nedavne težave z Ahilovo tetivo, a Ole piše, da naj težave ne bi bile resnejše. Po njihovih informacijah bo Messi nared za torkov tekmo s Savdsko Arabijo. "Prvotni preplah so omilili optimistični glasovi. Treba bo počakati, videti, kakšno bo njegovo stanje, in ob tem ... moliti. Zakaj pa ne?," so še zapisali pri argentinskem mediju.

Foto: Reuters

Letošnje svetovno prvenstvo je zadnja možnost, da Messi osvoji tako želeni naslov svetovnega prvaka. V skupinskem delu se bodo ob Savdski Arabiji pomerili še s Poljsko in Mehiko.

Foto: Reuters