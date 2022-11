Cime jih je vedno občudoval

To, da bo stiskal pesti za Brazilijo, ni naključje. Nikakor. Ko je bil Sebastjan Cimirotić v najboljših letih, so ga navijači oboževali, saj je na igrišču hrepenel po atraktivnem nogometu. Ni manjkalo spektakularnih vložkov, javnost si je najbolj zapomnila vratolomna preigravanja, s katerimi je znal osmešiti tekmece. Tudi tiste z zvenečimi imeni.

Tako si je pred dvema desetletjema v Trstu privoščil Christiana Panuccija. Sloviti branilec je po finti "prulskega driblerja" pristal na tleh, Ljubljančan pa je šel korak naprej in poslal žogo za hrbet Gianluigija Buffona. Slovenija je zadržala vodstvo in se veselila prestižne zmage nad zvezdniško zasedbo, ki je štiri leta pozneje postala svetovni prvak. No, letos je v Katarju ne bo. Azzurri bodo še drugič zapored izpustili največje tekmovanje, na katerem že dolgo ni niti Slovenije. Vse od leta 2010. Cime, na katerega so se v pestri karieri lepile tako izjemne in veličastne kot tudi manj prijetne in kontroverzne prigode, bo v Katarju zagotovo pogrešal Italijane.

Naslov bi privoščil umetnikom z žogo

Prvi zvezdnik brazilske reprezentance je napadalec PSG Neymar. Foto: Guliverimage Zaupal nam je, da bo stiskal pesti za Brazilijo. Za reprezentanco, ki simbolizira vse atraktivno, kar je nekoč na zelenicah skušal predstavljati Cime. Zato nas njegov izbor ni niti najmanj presenetil.

"Vedno mi je bila pri srcu Brazilija. To so umetniki z žogo. Igrajo nogomet po mojem okusu, čeprav se je z leti korenito spremenil. Brazilci ne igrajo več takšnega nogometa, kot so ga še v času Ronaldinha ali Ronalda. Njihov 'joga bonito' se je malce spremenil. V bistvu so bili v to primorani, saj so tako narekovale smernice nogometa. Braziliji bi v Katarju privoščil naslov. Vemo, da niso bili svetovni prvaki vse od leta 2002. Čutijo sušo, ki ni prijetna, na tem prvenstvu pa bi lahko upravičili vlogo prvega favorita in postali svetovni prvaki," razmišlja 48-letni Ljubljančan podobno kot stavne hiše, ki so Brazilijo postavile na prvo mesto, kar zadeva favorite za osvojitev naslova. Selecao je bil nazadnje svetovni prvak ravno na prvenstvu, na katerem je nase opozoril tudi Cime.

To čast je izkusilo le pet Slovencev. V bistvu šest. Branko Oblak se je uvrstil na seznam strelcev na SP 1974, ko je bil uvrščen tudi v idealno enajsterico prvenstva. Takrat je zastopal barve skupne domovine Jugoslavije. Foto: Guliverimage V obdobju državne samostojnosti je Slovenija na svetovnem prvenstvu v nogometu nastopila dvakrat (2002 in 2010). Dosegla je pet zadetkov, v zgodovino pa se je kot prvi vpisal prav Cime. Sebastjan Cimirotić je pred 20 leti v Južni Koreji zatresel špansko mrežo. Nato se je na tekmovanju, ki slovenskim navijačem ni prinesel nič lepega, svet pa je na široko poročal o sporu med selektorjem Srečkom Katancem in takratnim najboljšim igralcem Zlatkom Zahovićem, pod zadetek podpisal še Milenko Ačimović. Osem let pozneje so v Južni Afriki v polno zadeli Robert Koren, Valter Birsa in Zlatan Ljubijankić. Slovenija je tako na svetovnem prvenstvu dosegla pet zadetkov. V bistvu šest, če prištejemo še nekdanjega velikana slovenskega in jugoslovanskega nogometa Branka Oblaka, ki je na SP 1974 v ZRN zatresel mrežo Zaira. Še v modrem dresu nekdanje skupine domovine. To pa je tudi to, kar zadeva slovenske strelce na svetovnih prvenstvih. Slovenija je uvodni dvoboj SP 2002 proti Španiji (1:3) začela v tej postavi. V 57. minuti je Milana Osterca zamenjal Sebastjan Cimirotić, šest minut pozneje je namesto Zlatka Zahovića v igro vstopil Milenko Ačimović in v 82. minuti podal Cimetu za zgodovinski zadetek Slovenije za 1:2. Foto: Guliverimage/Getty Images Morda bo drugače leta 2026, ko bo svetovno prvenstvo potekalo v Severni Ameriki (ZDA, Kanada in Mehika), na njem pa bo po spremenjenem formatu nastopilo kar 48 reprezentanc, do takrat pa bo ostalo pri peterici. In podatku, ki se ne more več spremeniti, saj se je Cime v zgodovino vpisal kot prvi strelec slovenske reprezentance na SP. "Ta zadetek mi bo vedno ostal v spominu kot nekaj posebnega. To je bilo vendarle svetovno prvenstvo," pri Cimirotiću ni dvoma, na kateri zadetek v karieri bo vedno najbolj ponosen. Sportal Slovenija na svetovnih naslovnicah, a z nič kaj prijetno novico

Hrvati bodo tihi favoriti, Srbi pa ...

Bruno Petković (Dinamo Zagreb) je napadalec po okusu Sebastjana Cimirotića. Foto: Reuters Komaj čaka, da se v Katarju začne zares. Za Brazilijo bo odkrito stiskal pesti, simpatij pa ne skriva niti do "nekdanjih bratov" iz Hrvaške in Srbije. Prepričan je, da se lahko uvrstijo na zelo visoka mesta. "Hrvati imajo zame eno najboljših zveznih vrst na svetu. Brozović, Modrić in Kovačić. Da ne naštevam dalje. Pa Perišić. Manjši deficit je 'devetka'. No, če bo z glavo pravi, bi bil to lahko Petković. To je dokazal pri Dinamu v ligi prvakov. Je muhast in len, a če ga bodo pravilno usmerili, je mogoče vse. Svetovno prvenstvo pa je tekmovanje, kjer ne potrebuješ dodatne motivacije. Ni kaj, Hrvati bi lahko bili letos tihi favoriti," pričakuje, da se bodo v druščini Belgije, Kanade in Maroka uvrstili med 16 najboljših.

Srbski orli so svojo moč nedavno razkazali tudi proti Sloveniji v ligi narodov. "Ko enkrat prideš iz skupine, je vse mogoče. Potem je vse odprto. Srbija ima zelo talentirano in močno reprezentanco z velikim maestrom Tadićem in enim fizično najmočnejših napadalcev na planetu, Mitrovićem. Tu sta še Vlahović, pa mojster Piksi (selektor Dragan Stojković, op. p.), ki je preporodil reprezentanco. Zdaj imajo Srbi drugačno mentaliteto, morajo se le uvrstiti v osmino finala, pa bo vse odprto," bo z zanimanjem spremljal obračune v srbski skupini, kjer bi ji lahko ob favorizirani Braziliji veliko težav povzročala zlasti Švica. Nenazadnje jo je srbskim orlom zagodla že na SP 2018 v Rusiji.

Ni mu všeč, kar se dogaja z Ronaldom

Lionel Messi bo pri 35 letih igral verjetno svoje zadnje svetovno prvenstvo. Foto: Reuters Kako pa doživlja usodi nedavno največjih nogometnih zvezdnikov, kar si ju je bilo mogoče predstavljati, Lionela Messija in Cristiana Ronalda?

"Vsi, ki imamo radi nogomet, smo žalostni, ker predvidevamo, da je to zadnje veliko tekmovanje za Messija. Vemo, kaj pomeni svetovno prvenstvo Argentini. Messi bi sam pri sebi presekal zadevo, ki ga spremlja, ko ga primerjajo z Maradono. Od njega bi lahko postal večji le tako, če bo tudi on postal svetovni prvak. Zato ne bi imel nič proti, če bi postavil piko na i in postal prvak. To bi si Messi zaslužil. Kar pa zadeva Ronalda, mi ni preveč všeč, kaj se dogaja z njim po tem kontroverznem intervjuju. Kako ga je sprejel Bruno Fernandes v slačilnici ... Škoda, ker lahko Portugalska, ko pogledamo njen igralski kader, kandidira tudi za naslov prvaka," se je posvetil velikanoma, ki sta v zadnjem desetletju pobrala največ prestižnih priznanj v svetu nogometa, svetovnega naslova pa še nimata. Za razliko od celinskih, ko je bil Messi južnoameriški prvak, Ronaldo pa evropski. Ker sta oba že krepko zakorakala v četrto desetletje, bosta v Katarju najverjetneje odigrala zadnje svetovno prvenstvo.

Gareth Southgate bo skušal s tremi levi izboljšati uvrstitev z zadnjega SP v Rusiji. Foto: Getty Images

Cime opozarja, da je krog favoritov tako velik, da ne gre prezreti nikogar. Zlasti najboljših reprezentanc iz Evrope in Južne Amerike. "Ne smemo pozabiti Francozov. Njihove slabše igre v ligi narodov nas ne smejo zavesti. Na tem prvenstvu bo ogromno kakovostnih reprezentanc. Nikoli ne smeš odpisati Nemcev, Belgijcev, Špancev, ne glede na blamažo v ligi narodov pa niti Anglije. Na selektorju Southgatu je z naskokom največji pritisk. Nekaj dni že spremljam, kako je v nemilosti otoških medijev. Nič mu ne prizanašajo. Trenutno je biti najtežje v njegovi koži," verjame, da bi lahko, če bo selektor Gareth Southgate kos pritiskom vedno zahtevnih otoških medijev, daleč prišla tudi Anglija.

Nenazadnje je evropski podprvak, v Rusiji pa se je pred štirimi leti prebila do polfinala. In nato doživela hrvaški šok, potem pa proti Belgiji ostala še brez brona. Na tistem tekmovanju je krajšo proti belgijskim rdečim vragom potegnila tudi Brazilija. Izpadla je v četrtfinalu, zdaj pa si Cimirotić želi, da bi šla povsem do konca in 18. decembra v Katarju postala novi svetovni prvak. Se mu bo uresničila želja?