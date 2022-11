Stojnice postavili, a je Katar zdaj prepovedal pivo na stadionih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V muslimanskem Katarju pitje alkohola na javnih mestih ni dovoljeno. Sprva so za čas svetovnega prvenstva obljubili nekaj izjem: da bo točenje piva dovoljeno v uradnih navijaških conah in na ter pred stadioni. A dva dneva pred začetkom mundiala je padla dokončna odločitev, da na in pred stadioni pivo ter ostale alkoholne pijače ne bodo dovoljene. "Po pogovoru z oblastmi je bila sprejeta odločitev, da se bodo alkoholne pijače točile samo v navijaških conah, medtem ko bodo na stadionih prodajalne alkohola zaprte," je sporočila Fifa. Bodo pa smeli alkohol točiti v VIP ložah.

Številni navijači, ki prihajajo v Katar (1,2 milijona), bodo razočarani. Angleško združenje navijačev se je že oglasilo prek Twiterja: "Nekateri navijači imajo na tekmi radi pivo, drugi ne. Težava je predvsem v tem, da so se premislili v zadnjem hipu. To je popolno zavajanje organizacijskega komiteja." Da gre res za odločitev v zadnjem hipu, pričajo posnetki iz Katarja, kjer je imel eden od glavnih pokroviteljev Fife že postavljene stojnice za prodajo svojega piva. Zdaj bodo ostale zaprte.

Pivo je bilo sicer že pred tem tema pogovor številka 1 med navijači. Zaradi visokih cen. Stalo naj bi namreč 13 evrov (pollitrski vrček).

Alkohol v Katarju ni popolnoma prepovedan, ampak ga strežejo le v zelo omejenem obsegu, na primer v barih ali restavracijah v nekaterih hotelih. Tujci, ki imajo dovoljenje za bivanje v Katarju, ga lahko kupijo tudi v trgovini, vendar morajo biti starejši od 21 let in za to potrebujejo posebno dovoljenje.