Bojkot nemških gostincev: Katarja 2022 pri nas ne boste gledali

Še 17 dni in začelo se bo zgodovinsko prvo svetovno nogometno prvenstvo pozimi. Gostil ga bo Katar, s čimer pa se marsikdo ne strinja. Svet zalivski državi očita kršenje človekovih pravic, med gradnjo stadionov naj bi umrlo več tisoč ljudi. Nekaj nemških gostincev se je tako v znak protesta odločilo, da v svojih lokalih tekem mundiala 2022 ne bo predvajalo na malih ekranih in platnih.

Katar, po površini skoraj pol manjši od Slovenije, je prva država Srednjega vzhoda, ki bo gostila svetovno nogometno prvenstvo. Ima 2,8 milijona prebivalcev, za potrebe gradnje objektov so v desetih letih pripeljali 1,7 milijona tujih delavcev. V slabih pogojih so številni umrli: številke so različne, Guardian je lani poročal o 6.500 mrtvih. Amnesty International na kršenje človekovih pravic v Katarju pogosto opozarja, številni zato pozivajo k bojkotu prvenstva. Ker je nogomet tako velik posel, so se zanj odločili le redki. So pa na zanimiv način nanj odgovorili nekateri nemški gostinci. Tekem si v njihovih lokalih na malih ekranih in platnih ne bo možno ogledati. Pa čeprav v Nemčiji ni nogometa brez piva in družbe.

Foto: Reuters Fanny Delaune, lastnica lokala Babel v Bonnu, tako pravi: "Preveč človekovih pravic so kršili in iz etičnega zornega kota ne morem opravičiti spremljanja tekem. Nekateri to razumejo, drugi bodo tekme vseeno gledali. A to sta moj bar in moja odločitev." Njen kolega Tobias Epping, lastnik lokala Die Wache, dodaja: "Ne samo jaz, tudi moje redne stranke, ki sem jih prosil, naj glasujejo na Facebooku in Instagramu, so se odločile, da ne predvajamo svetovnega prvenstva. Na neki točki smo si rekli, da je dovolj. Število mrtvih delavcev je preseglo število 15 tisoč, stadioni bodo v teh časih klimatizirani, pa še piva ne smejo piti."

Nemški gostinci so pripravljeni na izpad dohodka. Gostje pa odločitev podpirajo. V pogovoru za Reuters je tako ena od strank lokala Babel dejala: "Tudi če ima Katar odlične stadione in dobro plačane delavce, je že svetovno prvenstvo pozimi neumnost. V tem primeru pa je povsem nesprejemljivo. Ne želim si ga gledati in povsem podpiram bojkot. Ne bom ga gledala." Na treningu nemškega prvoligaša FC Köln pa je Reuters ujel starejšega navijača Hans-Dietra, ki pravi: "Ne bom gledal otvoritvene tekme. Nobene tekme ne bom gledal. Takole bom povedal, da Nemci smo patrioti, a le delno. Le delno. Če bi bil jaz v nemški reprezentanci, ne bi šel tja. Bojkotiral bi to državo."

Stadion 974 za 40 tisoč ljudi, ki je zgrajen iz 974 ladijskih kontejnerjev in jekla. Foto: Reuters

Najdražje prvenstvo do zdaj bo ogljično nevtralno

Katarci sicer trdijo, da je umrlo le nekaj deset delavcev. Bo pa prvenstvo ogljično nevtralno, saj da sistem za ohlajanje njihovih stadionov porabi petino energije v primerjavi z drugimi sistemi za tako velike objekte. Da so okolju prijazni, skušajo dokazati s stadionom 974 za 40 tisoč ljudi, ki je zgrajen iz 974 ladijskih kontejnerjev in jekla ter ga bodo po prvenstvu lahko razstavili. Številka 974 je sicer klicna številka za Katar. Finale bo gostil stadion Lusail, ki sprejme 80 tisoč ljudi. Bogati šejki so za gradnjo stadionov, centrov za trening, hotelov, javnega prevoza in preostale infrastrukture porabili več kot 220 milijard evrov. Do zdaj je bil najdražji mundial v Braziliji pred osmimi leti, ko so porabili 15 milijard.

Stroški organizacije in gradnje objektov zadnjih osmih SP v nogometu:



1994 ZDA: 500 milijonov evrov

1998 Francija: 2,3 milijarde

2002 Japonska in Južna Koreja: sedem milijard

2006 Nemčija: 4,3 milijarde

2010 Južna Afrika: 3,6 milijarde

2014 Bazilija: 15 milijard

2018 Rusija: 11,6 milijarde

2022 Katar: 220 milijard