Navijači zgroženi nad ceno piva v Katarju

Pivo in nogomet je že od nekdaj šel skupaj. Prejšnji mesec je na primer pivo teklo v potokih na Bavarskem, Oktoberfest, najbolj znan praznik piva na svetu, je naredil svoje. Ponavadi vlada podobna gneča pred točilnicami piva tudi na največjih nogometnih dogodkih, zlasti na tistih, na katerih igrajo reprezentance iz Evrope.

Prejšnji mesec so si ljubitelji piva dali duška na Oktoberfestu. V Katarju bo bistveno drugače. Foto: Reuters

V Katarju bo marsikaj drugače, saj islamska vera prepoveduje uživanje alkohola in ni del lokalne kulture. Ljubitelji nogometa bodo lahko še vedno prišli na svoj račun, a v zelo omejeni obliki. In le na nekaj določenih mestih. Že prej so lahko turisti v Katarju uživali alkohol, a le v nočnih klubih boljših hotelov. In to po kar zasoljeni ceni.

Pol litra piva stane dobrih 13 evrov!

Nogometni navdušenci so pričakovali, da jim bodo prireditelji stopili nasproti in, tako so vsaj obljubljali, določili zmerne cene piva, nižje od tistih v dragih hotelskih kompleksih. Ko pa so v Katarju predstavili cenik pijač, ki bodo na razpolago navijačem v navijaških središčih in pred stadioni, so bili tuji ljubitelji nogometa zgroženi. V posebnih navijaških središčih pod okriljem Mednarodne nogometne zveze (Fifa), v Al Bidda Parku v središču Dohe lahko sprejmejo tudi do 40 tisoč obiskovalcev, bo pivo namreč zelo drago. Zlasti za tiste navijače, ki se ne morejo pohvaliti s pretiranim bogastvom in polnimi bančnimi računi. Pogled na navijaško središče v Dohi, v katerem bi se lahko družilo tudi do 40 tisoč obiskovalcev. Foto: Reuters

In kakšna je cena pijač, ki je poskrbela za toliko nezadovoljstva? Na voljo bo le pivo enega ponudnika, znane "ameriške znamke čeških korenin". Pol litra alkoholnega piva bo stalo 50 katarskih rialov, kar znaša dobrih 13 evrov. Po zadnjem tečaju natančneje 13,27 evra. To pa še ni vse, prireditelji so se v želji, da ne bi prisostvovali prizorom, na katerih prednjačijo vinjene osebe in povzročajo morebitne incidente, odločili za pravilo, da lahko vsaka oseba naroči največ štiri pijače. Ob tem bo morala pri nakupu dokazati, da je stara vsaj 21 let.

Če si bodo navijači v Katarju zaželeli pivo, bodo morali pri nakupu dokazati, da so stari vsaj 21 let. Foto: Reuters

Brezalkoholno pivo, ki ga bo za razliko od alkoholnega mogoče kupiti tudi na stadionih, bo cenejše. "Le" 30 rialov, kar znaša približno osem evrov. Brezalkoholne pijače, zlasti tiste najbolj priljubljene na svetu z mehurčki, bodo stale še dvakrat manj (15 rialov oz. okrog štiri evre), plastenka navadne vode pa bo na voljo za "sprejemljivih" 2,65 evra. Navijači jo bodo zagotovo potrebovali, saj bo kljub zimskim mesecem vroče, čez dan bo vsaj 25 stopinj.

V Katarju je drugačna kultura glede uživanja alkohola kot v večini držav udeleženk SP 2022. Foto: Reuters