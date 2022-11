Luksuz, v katerem bodo uživali hrvaški nogometaši #foto

Hrvaška nogometna zveza je za hrvaške nogometaše najprej rezervirala hotel Dusit v Dohi, ko pa so izvedeli, da je ena od reprezentanc, ki se ji ni uspelo uvrstiti na prvenstvo, rezervacijo v hotelu Hilton Doha odpovedala, so se hitro odzvali, spremenili načrte in rezervirali razkošen hotel.

V iskanju boljših pogojev

Kot so pojasnili pri Hrvaški nogometni zvezi (HNZ), so se za spremembo lokacije odločili zaradi boljših pogojev, ki jih ta ponuja, poroča hrvaški Index.hr. "Eden od glavnih dejavnikov za spremembo lokacije so bili boljši pogoji v vadbenem centru v primerjavi s centrom Al Garafa, ki je bil povezan s hotelom Dusit. Poleg tega je Hilton Doha eden od zgolj petih, ki jih Fifa ponuja v svojem katalogu, saj ima svojo plažo in prijetno okolico," so razloge za spremembo hotela osvetlili pri HNZ.

V hotelu je 400 sob, hrvaški nogometaši in spremljevalci jih bodo zasedli 65. Zaradi želje po večji zasebnosti so rezervirali sobe od 15. do 18. nadstropja, poroča hrvaški portal 24sata.

Foto: Hotel Hilton Doha

Čestitke selektorja

"Igralci se bodo počutili precej bolje, če bodo lahko na prostem spili kavo in se čez dan družili, kot pa bi bilo to mogoče v klasičnem hotelu, kot je Dusit. Glede na to, da je Fifa ponudila zgolj pet hotelov takšnega tipa, smo zelo zadovoljni, da smo uspeli rezervirati prav takega. To je velika zmaga hrvaške delegacije. Čestitam vodstvu in ekipi iz administracije zveze za opravljeno delo," je z izbiro zadovoljen tudi selektor Zlatko Dalić.

Tudi selektor Zlatko Dalić je navdušen nad udobjem, ki jih čaka v hotelu. Foto: Getty Images

Igrače iz domovine

V hotelu bo poleg luksuzne namestitve na voljo tudi soba za rekreacijo, v kateri se bodo hrvaški reprezentanti regenerirali po napornih treningih in tekmah. Zanimivo je, da jim bodo pikado in mizo za ročni nogomet pripeljali iz domovine. Kontejner je proti Katarju krenil že v začetku novembra.

Posebno varovanje

Domače bo tudi varovanje. Poleg standardnega varovanja bo namreč na vatrene v Dohi pazila tudi hrvaška policija. Poskrbljeno bo tudi za varnost navijačev, ki jih bo, po podatkih HNZ, na tekmah skupinskega dela okoli 1.500.

Skupina F

Hrvaški nogometaši, ki bodo v Katar pripotovali jutri, bodo prvo tekmo prvenstva v skupini F odigrali v sredo, 23. novembra, ko se bodo pomerili z izbrano vrsto Maroka. Naslednji nasprotnici sta reprezentanci Kanade (27.11.) in Belgije (1.12.). Od štirih reprezentanc v skupini bosta dve napredovali v osmino finala.

Ognjeni, ki so v sredo v Riadu uspešno opravili generalko pred svetovnim prvenstvom in z 1:0 z golom Andreja Kramarića premagali Savdsko Arabijo, bodo v Katarju skušali doseči tisto, česar v svoji zbirki še nimajo.

Je po bronu na mundialu leta 1998 in naslovu svetovnih podprvakov leta 2018 v Rusiji zdaj čas za naslov svetovnih prvakov

