Slavni trener razume navijače, ki bojkotirajo SP v Katarju

Van Gaal je še enkrat ponovil tudi, da Katar svetovnega prvenstva ne bi smel gostiti ter dodal, da gre za premajhno državo za turnir z 32 reprezentancami in da bi morala biti gostitelj velika in izkušena nogometna država. Kot še pravi, bi njegova ekipa na SP potrebovala vsaj 3000 navijačev, ki bi jo podprli.

Na Nizozemskem ni evforije

Na Nizozemskem pa je vzdušje trenutno slabo. Anketa, ki je bila narejena za televizijsko oddajo EenVandaag, je pokazala, da je med 28.000 vprašanimi le 14 odstotkov Nizozemcev potrdilo, da bodo spremljali prvenstvo. Razlog so dolgoletne negativne informacije v zvezi s SP in človekovimi pravicami v Katarju, predvsem položajem tujih delavcev in pravicami istospolnih parov.

Vseeno tudi pohvala prirediteljem

"Na prvenstvu bomo igrali z najbolj izkušenimi ekipami sveta. Teren za trening tukaj je odličen, hotel in organizacija sta fantastična. Zelo se veselim prvenstva, še bolj pomembno pa je, da se enako počutijo moji varovanci," pa je organizatorje tik pred začetkom vseeno pohvalil legendarni trener.

Nizozemci bodo prvenstvo začeli v ponedeljek, ko jih čaka tekma skupine A s Senegalom. Dan pred tem bosta prvenstvo v isti skupini odprla Katar in Ekvador.

