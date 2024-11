Nemci neusmiljeni do BIH, v četrtfinale še Nizozemci

Liga narodov, 5. krog (četrtek, petek)

Liga narodov, 5. krog:

Sobota, 16. november:

Portugalski selektor razveselil Hrvate

Cristiano Ronaldo v ponedeljek ne bo zaigral za Portugalsko na gostovanju v Splitu. Foto: Reuters V četrtfinalu lige narodov prihodnje leto bi lahko zaigrali dve slovenski sosedi. Italija si je že zagotovila nastop med osem. Hrvaška ima drugo zaključno žogico v ponedeljek v Splitu, kjer bo gostila oslabljeno Portugalsko, pri kateri bo manjkalo kar nekaj zvezdnikov, vključno s Cristianom Ronaldom, saj se je selektor Roberto Martinez po tem, ko so si z izjemno zmago nad Poljsko (5:1) že zagotovili prvo mesto v skupini, odločil, da se lahko Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva in Pedro Neto vrnejo k svojim klubom.

Nizozemci zabili štiri gole ...

Wout Weghorst je z bele točke zabil za vodstvo Nizozemske z 1:0. Foto: Reuters Še enim slovenskih sosedov Madžarom pa to ne bo uspelo. Na gostovanju v Amsterdamu v sklopu skupine A3 so proti gostiteljem Nizozemcem že ob polčasu zaostajali z 0:2. Wout Weghorst je zadel z bele točke, globoko v sodnikovem dodatku je povišal Cody Gakpo. Napredovanje Nizozemske v četrtfinale se je zdelo odločeno že v 64. minuti, ko je za 3:0 zadel Denzel Dumfries. Potem pa je padel še en gol, v 86. minuti je madžarsko mrežo zatresel Teun Koopmeiners.

Tekmo je zmotila prekinitev v uvodu prvega polčasa, ko se je ob robu igrišča zrušil pomočnik madžarskega trenerja Adam Szalai.

... Nemci kar sedem

Frorian Wirtz je ob zmagi Nemčije s 7:0 zadel dvakrat. Foto: Reuters Bosna in Hercegovina bi se z zmago na stadionu Europa-Park v Freiburgu, kjer je gostovala pri močni in brezskrbni Nemčiji, vrnila v boj za obstanek. A je bila daleč od zmage. Nemci so imeli že zagotovljeno četrtfinale, a so bili brez milosti. Že ob polčasu so vodili s 3:0, na koncu je bilo na semaforju celo 7:0. Prvi je zadel Jamal Musiala, po dvakrat Florian Wirtz in Tim Kleindienst, med strelce pa sta se vpisala še Kai Havertz in Leroy Sane. Nemčija je imela kar 13 strelov znotraj okvira vrat (skupaj proti goli 23).

Več kot 28.000 gledalcev na stadionu Europapark je videlo eno najvišjih nemških zmag v novejšem obdobju. Nazadnje je reprezentanca pod vodstvom Hansija Flicka pred tremi leti ugnala Liechtenstein z 9:0.

Pred zadnjim krogom ima Nemčija 13 točk, Nizozemska osem, Madžarska pet in BiH eno samo.

Ronaldo ujel Šeška, a ...

Na lestvici najboljših strelcev je Cristiano Ronaldo z dvema zadetkoma v mreži Poljske na vodilnem položaju ujel Benjamina Šeška. Ker pa 39-letnega superzvezdnika ne bo v ponedeljek na delu na gostovanju na Hrvaškem, se 18 let mlajšemu Posavcu v nedeljo na Dunaju ponuja možnost, da se z novim zadetkom, to bi bil njegov prvi v tem ciklusu, dosežen v gosteh, na lestvici najboljših strelcev tekmovanja znova zavihti na samostojno prvo mesto.

Najboljši strelci lige narodov: 5 - Ronaldo (Portugalska), Šeško (Slovenija)

4 - Gyökeres (Švedska), Haaland (Norveška), Kerem Aktürkoglu (Turčija), Marin (Romunija)

3 - Amdouni (Švica), Frattesi (Italija), Ioannidis (Grčija), Isak (Švedska), Price (S. Irska), Strelec (Slovaška), Undav (Nemčija), Wilson (Wales), Wirtz (Nemčija)

Četrtek, 14. november:

Petek, 15. november:

Sobota, 16. november:

Lestvice: