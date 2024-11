Neverjetno, kako brutalen scenarij za Slovenijo!

Si predstavljate, da bi Kekova četa v nedeljo na Dunaju pokazala povsem drugačen obraz od tistega proti Norveški, zažarela v polni luči, nadigrala Avstrijo in jo premagala z velikansko prednostjo, denimo 4:0? To bi bil podvig vseh podvigov, a vseeno veselje ne bi bilo popolno, saj bi Slovenija, če bi Kazahstan isti dan senzacionalno v gosteh v Oslu presenetil vikinge, ostala na tretjem mestu in se borila za obstanek. To je le eden izmed scenarijev, zagotovo najbrutalnejši in najbolj nenavaden, kar lahko doleti Slovence. Katere pa so še druge možnosti?

Matematika pravi, da je v zadnjem krogu lige narodov v igri še ogromno scenarijev. Jasno je že, da je najslabši v skupini B3 Kazahstan in tako zapušča ligo B. Kar pa se tiče vodilne trojice, to so Avstrija, Norveška in Slovenija, je pred nedeljskim sklepnim dejanjem skupinskega dela potrjeno, da so si vikingi že zagotovili najmanj drugo mesto, Kekova četa pa po drugi strani ne more več biti prva.

Avstrijci, nedeljski tekmeci Slovenije, ostajajo v igri za vsa tri mesta. Za prvo, drugo ali tretje. Tako se ponuja zelo pestra in dinamična nedelja, ki bo na Dunaj zvabila tudi veliko slovenskih navijačev. Kakšni so scenariji?

Lestvica skupine B3 lige narodov: 1. Avstrija 5 tekem – 10 točk (gol razlika 13:4)

2. Norveška 5 – 10 (10:7)

3. Slovenija 5 – 7 (6:8)

4. Kazahstan 5 – 1 (0:10)

Slovenija še vedno lahko doseže največji uspeh v ligi narodov. Leta 2022 je bila v eni izmed skupin v drugi najmočnejši ligi (B) tretja, letos pa bi lahko končala na drugem mestu. Za kaj takšnega pa v nedeljo nujno potrebuje zmago na Dunaju. Če bi Kekova četa osvojila drugo mesto, bi se tako spomladi v dodatnih kvalifikacijah potegovala za vstop v elito proti eni izmed tretjeuvrščenih ekip iz skupine A. Slovenijo bi čakalo zahtevno delo, saj bi naletela, takšno je trenutno stanje, na Poljsko, Belgijo, Madžarsko oziroma Srbijo.

Bodo ljubitelji nogometa v Sloveniji v naslednji izvedbi lige narodov spremljali ljubljence v ligi A, B ali ligi C? Foto: Filip Barbalić

Slovenski nogometaši lahko torej skupinski del v skupini B3 končajo le še na drugem oziroma tretjem mestu. Če si hočejo zagotoviti drugo mesto, bodo morali v nedeljo premagati Avstrijo. Pri tem pa jim morajo na roko iti tudi Norvežani, ki v zadnjem krogu ne smejo doma izgubiti proti zadnjeuvrščenemu Kazahstanu. Če bi se zgodilo ravno to, v kar sicer močno dvomi celotna nogometna javnost, podobno pa razmišljajo in namigujejo tudi stavnice, saj Kazahstan to jesen v ligi narodov v 450 minutah ni dosegel niti enega zadetka, bi se Kekovi varovanci znašli v zagati.

Matematika bi jim namreč pošteno prekrižala načrte, saj bi v tem primeru morali na Dunaju odpraviti severne sosede kar s petimi zadetki razlike! Za skok na drugo mesto jim namreč ne bi pomagala niti senzacionalna zmaga na stadionu Ernst Happel s štirimi goli, saj bi Slovenija v trikotniku treh najboljših reprezentanc v skupini B3, v tem primeru bi namreč po zadnjem krogu imele enako število točk (10) kar tri ekipe in bi o končnem vrstnem redu odločal izkupiček v medsebojnih rezultatih, potegnila krajšo. Usodna bi bila klavrna rezultata proti Norveški (1:4 in 0:3).

Medsebojni rezultati v morebitnem trikotniku: Slovenija (1:1 proti Avstriji), (1:4 in 0:3 proti Norveški) – 1 točka na 3 tekmah, razlika v golih 2:8

Norveška (3:0 in 4:1 proti Sloveniji), (2:1 in 1:5 proti Avstriji) – 9 točk na 4 tekmah, razlika v golih 10:7

Avstrija (1:1 proti Sloveniji), (5:1 in 1:2 proti Norveški) – 4 točke na 3 tekmah, razlika v golih 7:4

Če bi tako Slovenija premagala Avstrijo, Norveška pa bi doma izgubila s Kazahstanom, bi bili Slovenija in Avstrija v trikotniku še vedno izenačeni, saj bi obe osvojili štiri točke. Norveška je lahko v tem pogledu brezskrbna, saj jih je osvojila kar devet.

Slovenija pa ne bi bila, čeprav bi imela boljše razmerje v medsebojnih dvobojih z Avstrijo (remi v Ljubljani, zmaga na Dunaju), v trikotniku tudi pred severnimi sosedi, saj bi se najprej upoštevala skupna gol razlika v trikotniku. Tudi tista, dosežena na tekmah proti Norveški. Ta pa ni niti najmanj prijazna do Kekove čete, zato bi v tem primeru morala za skok na drugo mesto v nedeljo premagati Avstrijo za vsaj pet zadetkov!

V ligi narodov se v primeru, da več reprezentanc (v tem primeru tri) konča skupinski del z enakim številom točk, upoštevajo naslednji kriteriji: 1) Najprej se upošteva število osvojenih točk v trikotniku.

2) Nato se upošteva razlika v zadetkih v trikotniku.

3) Nato se upošteva večje število doseženih zadetkov v trikotniku.

4) Če tudi to ne bi zadoščalo, bi se nato vzela v obzir zgolj medsebojna dvoboja tistih ekip v trikotniku, ki sta osvojili enako število točk, ter bi se ponovili kriteriji pri točkah od ena do tri zgolj za ti dve tekmi.

5) Nato se upošteva razlika v zadetkih na vseh tekmah skupinskega dela.

6) Nato se upošteva število doseženih zadetkov na vseh tekmah.

7) Nato se upošteva število zadetkov, doseženih na gostovanjih.

8) Nato se upošteva število zmag.

9) Nato se upošteva število zmag v gosteh.

10) Nato se upoštevajo disciplinske točke. Kdor jih imel manj, tisti bi končal na višjem mestu.

11) Nato se upošteva vrstni red na jakostni lestvici lige narodov pred začetkom tekmovanja 2024/25.

Če Slovenija v nedeljo ne bo premagala Avstrije, jo bodo spomladi čakale dodatne kvalifikacije za obstanek v ligi B, kjer bi se pomerila proti eni izmed drugouvrščenih reprezentanc v štirih skupinah lige C. To so trenutno Slovaška, Kosovo, Bolgarija in Ferski otoki.

Če bo Slovenija osvojila drugo mesto, jo spomladi čaka play-off za preboj v ligo A, če pa bo skupino B3 končala kot tretja, jo spomladi čaka play-off za obstanek v ligi B. Foto: Filip Barbalić

Avstriji za zagotovitev prvega mesta, ta prinaša neposredno napredovanje v elitno skupino A, hkrati pa tudi velike možnosti za zagotovitev udeležbe v dodatnih kvalifikacijah za SP 2026, zadošča že točka proti Sloveniji. To le v primeru, da Norveška doma ne bi premagala Kazahstana. Če bi Avstrija remizirala proti Sloveniji ali pa izgubila s Kekovo četo za manj kot štiri zadetke, Norveška pa pričakovano zmagala proti Kazahstanu, bi Avstrijci osvojili drugo mesto.

Izbranci Ralfa Rangnicka pa bi lahko v skupini B3 padli tudi na tretje mesto. Obstaja tudi ta možnost. Če bi izgubili v nedeljo proti Sloveniji, Norveška pa bi ostala neporažena proti Kazahstanu, bi s prvega strmoglavili na tretje mesto in se spomladi potegovali za obstanek v ligi B. Če pa bi izgubili proti Sloveniji za pet zadetkov, bi bili tretji ne glede na razplet srečanja v Oslu. To bi bila senzacija, kakršne Evropa še ni videla.

Avstrija, za katero nastopa tudi soigralec Benjamina Šeška pri RB Leipzig Christoph Baumgartner, bo skušala v nedeljo izkoristiti prednost domačega igrišča na Dunaju. Foto: Reuters

Tako bo v nedeljo še zelo zanimivo, saj so v taboru slovenske reprezentance trdno odločeni, da pokažejo bistveno več kot proti Norveški in Avstriji prekrižajo načrte. Tekmi na Dunaju in Oslu se bosta začeli ob 18. uri.