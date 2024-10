Nemški novinarji zbodli selektorja BiH

Liga narodov, 3. krog (četrtek)

Liga narodov, 2. krog (nedelja, ponedeljek in torek)

Liga narodov, 1. krog (četrtek, petek in sobota)

Liga narodov, 3. krog:

Petek, 11. oktober:

Po četrtku, ki je prinesel kar nekaj presenečenj, za največjega je poskrbela Grčija, saj je na Wembleyju premagala Anglijo (2:1), Slovenija pa je prekinila niz 12 tekem brez poraza in v Oslu priznala premoč Norveški (0:3), bodo ljubitelji nogometa danes spremljali osem srečanj.

Trening nemških reprezentantov na stadionu v Zenici. Foto: Guliverimage

V najmočnejši skupini A bosta odigrani tekmi v Zenici in Budimpešti. V Bosni in Hercegovini bo gostovala Nemčija, ena najboljših evropskih nogometnih reprezentanc. Selektor Nemcev Julian Nagelsmann je po prihodu v Zenico poskrbel za lepo gesto, saj se je spomnil na žrtve nedavne naravne katastrofe, kjer je umrlo več kot 20 ljudi, od tega največ v okolici Jablanice. "Hvala za gostoljubje in prijaznost, ki ste nam jo izkazali. Zavedamo se, da je država v zelo težki situaciji, zato smo veseli, da vam lahko privoščimo lep večer in vam vrnemo nasmeh na obraz," je dejal mladi nemški strateg, ki se mu bo v vlogi selektorja na strani BiH zoperstavil dober znanec nemške bundeslige Sergej Barbarez.

Več izkušenj v igranju pokra kot vodenju ekip?

Sergej Barbarez bo skušal podcenjevalne izjave nemških novinarjev izkoristiti za dodatno motivacijo. Foto: Guliverimage Nekdanji reprezentant Bosne in Hercegovine je nekoč v dresu Hanse Rostock, Borussie Dortmund, Hamburger SV in Bayerja iz Leverkusna odigral kar 12 sezon v nemški prvi ligi. Reprezentanco BiH je prevzel pred nekaj meseci, za zdaj pa še čaka na prvo zmago. Na štirih tekmah je le enkrat remiziral, ravno na zadnjem gostovanju na Madžarskem. Danes se bo prvič na delu predstavil v domovini.

Nekateri nemški mediji so ga pred tekmo v Zenici vzeli na zob. Izpostavljajo, kako neizkušen trener je 53-letni Barbarez. Nekateri so šli celo tako daleč, da so zapisali, da je po koncu igralske kariere več izkušenj pridobil v igranju pokra kot pa v trenerskem poslu. Bradati strateg iz BiH je to označil kot dodatno motivacijo za uspešen nastop proti Nemčiji, ki danes ne bo mogla zaigrati v najmočnejši postavi. Pri Elfu v tej reprezentančni akciji ni Jamala Musiale in Kaija Havertza, med vratnicama pa še dolgo ne bo Marc-Andreja Ter Stegna. Danes ga bo nadomeščal vratar Stuttgarta Alexander Nübel.

Za dodatne provokacije je poskrbela tudi reportaža nemških novinarjev, ki je potencirala slabše stanje v slačilnici na stadionu Bilino polje. Nagelsmann je to komentiral z besedami, da mu je najpomembnejše igrišče, veliko manj pa prhe in slačilnice.

Julian Nagelsmann želi z Nemčijo zadržati prvo mesto v skupini. Foto: Guliverimage

BiH in Nemčija se bosta na tekmi, ki šteje za točke, pomerili prvič. Pred tem sta se dvakrat srečali na prijateljskih tekmah. Na zadnji so Nemci leta 2010 ugnali BiH s 3:1, častni gol za poražence pa je dosegel ravno Edin Džeko, ki pri 38 letih še ni rekel zadnje pri igranju za reprezentanco. V Nemčiji si je pred leti ustvaril imeniten sloves, ko je nosil dres Wolfsburga.

V drugi tekmi skupine A3 bo Madžarska na stadionu Ferenc Puškaš v Budimpešti gostila močno Nizozemsko, ki pod vodstvom Ronalda Koemana dosega odmevne rezultate. Letos se je na Euru uvrstila med najboljše štiri.

Najboljši strelci lige narodov: 4 – Šeško (Slovenija)

3 – Aktürkoglu (Turčija), Gyökeres (Švedska), Haaland (Norveška), Ioannidis (Grčija), Isak (Švedska)

...

Ukrajina bo Gruzijo, eno največjih presenečenj letošnjega Eura, ki je v ligi narodov nanizala dve zmagi, gostila v Poznanu na Poljskem, Švedska pa bo gostovala na Slovaškem. Njen najboljši strelec Viktor Gyökeres je eden izmed najbližjih zasledovalcev Benjamina Šeška na lestvici najboljših strelcev. Zvezdnik Sportinga je dosegel tri, Radečan pa štiri zadetke.

Slovenska nogometna reprezentanca bo v nedeljo ob 15. uri gostovala v Kazahstanu.

Liga narodov, 3. krog:

Četrtek, 10. oktober:

Petek, 11. oktober:

Sobota, 12. oktober:

Lestvice: