Slovo štirih nemških legend, odločil debitant, a ga je Vinčič najprej razjezil

Ponedeljek, 14. oktober:

Poškodba Yamala

Na torkovi tekmi med Španijo in Srbijo bo manjkal mladi zvezdnik španske reprezentance in Barcelone Lamine Yamal. Ima težave z mišico in ne želijo, da bi poškodba postala resnejša. Naknadno so v reprezentanco vpoklicali člana Atletica Madrida, Rodriga Riquelmeja. Po treh tekmah je Španija vodilna v skupini A4 s sedmimi točkami, Danski ji sledi s šestimi, Srbija s štirimi, Švica nima še nobene.

Pred začetkom so se Nemi poslovili od štirih dolgoletnih reprezentantov, ki so po domačem evropskem prvenstvu sklenili reprezentančno pot. To so Toni Kroos, Thomas Müller, Manuel Neuer in Ilkay Gündogan. Foto: Reuters Tekma v Münchnu je bila nekaj posebnega, saj so se pred začetkom poslovili od štirih dolgoletnih reprezentantov, ki so po domačem evropskem prvenstvu sklenili reprezentančno pot. To so Toni Kroos, Thomas Müller, Manuel Neuer in Ilkay Gündogan. In da je bil začetek še toliko bolj poseben, je pomlajena Nemčija povedla že v drugi minuti. Podal je Serge Gnabry, zadel pa Jamie Leweling. A je iz VAR sobe prišlo opozorilo. In glavni sodnik iz Slovenije Slavko Vinčič je šel na ogled situacije. Šlo naj bi za prepovedanem položaj ob samem pripravi akcije in gol je bil razveljavljen, kar je domače nogometaše in navijače presenetilo in razjezilo.

Na veselje so morali Nemci tako čakati vse do 64. minute, ko je debitant Leweling z razdalje poslal neubranljivo žogo. Zadel je torej že na prvi tekmi v izbrani vrsti, potem ko sploh ni bil mišljen v začetni postavi, a je vskočil zaradi poškodbe Deniza Undava med ogrevanjem. Nemci so imeli še nekaj priložnosti za zadetek, Nizozemci pravzaprav samo en strel znotraj okvira vrat. Donyell Malen je streljal v 90. minuti, a se je z lepo obrambo izkazal Oliver Baumann.

Kakšen debi! Jamie Leweling je zadel za zmago Nemčije v četrtem krogu lige narodov. Foto: Reuters

Nemčija je zdaj vodilna v skupini A3 z 10 točkami, Nizozemska sledi s petimi. Toliko jih ima tudi Madžarska, ki je z 2:0 premagala BiH. Junak Madžarov je bil Dominik Szoboslai, ki je dosegel oba gola, prvega v 38. minuti, drugega pa z bele točke v 50.

Sosedski dvoboj sta igrala tudi belgijska in francoska reprezentanca. Z 2:1 so zmagali galski petelini, oba gola pa je zabil Randal Kolo Muani. Na drugi tekmi skupine A2 je Italija s 4:1 nadigrala Izrael in z 10 točkami ostaja na prvem mestu. Ima točko več od Francije. Belgija je pri štirih točkah, Izrael še brez ene same.

Za Italijo je prvi gol dosegel Mateo Retegui ob koncu prvega dela z bele točke. Za povišanje je kmalu po začetku drugega zadel Giovanni di Lorenzo, za nekaj upov Izraela je z znižanjem v 66. minuti poskrbel Mohammed Abu Fani, a je Italija nato dosegla še dva gola; najprej v 72. minuti Davide Frattesi, sedem minut zatem pa je zmago potrdil še Di Lorenzo.

Nedelja, 13. oktober:

Ponedeljek, 14. oktober:

Torek, 15. oktober:

