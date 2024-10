Velik dan za nekdanjega Kekovega izbranca v hrvaškem dresu

Liga narodov, 4. krog (nedelja, ponedeljek)

Srbija in Švedska sta se prejšnji mesec v Beogradu razšla brez zadetkov. Foto: Guliverimage Za zdaj si je napredovanje med najboljših osem v eni izmed štirih elitnih skupin A zagotovila ena reprezentanca. To je Nemčija. Danes se ji, čeprav smo šele pri 4. od skupno šestih krogov, lahko pridružijo še tri izbrane vrste.

Prvo zaključno žogico za preboj v četrtfinale imajo Španci. Evropski prvaki bodo v Cordobi gostili Srbijo, s katero so se prejšnji mesec v Beogradu razšli brez zadetkov (0:0). Če bi Španija, ki brani naslov v ligi narodov, upravičila vlogo favorita in premagala Stojkovićevo četo, bi si zagotovila najmanj drugo mesto v skupino, s tem pa tudi napredovanje v četrtfinale. Španija ni izgubila že 13 tekem zapored, selektor Luis De La Fuente pa poleg Lamineja Yamala pogreša še nekaj poškodovanih junakov Eura 2024. Manjkali bodo tudi Dani Carvajal, Rodri in Dani Olmo, dvoboj pa bi lahko začela enajsterica Raya, Porro, Vivían, Laporte, Cucurella, Zubimendi, Ruiz, Baena, Pedri, Oyarzabal in Morata. Namesto Yamala bo tako v začetno postavo vskočil zvezni igralec Villarreala Alex Baena.

V drugi tekmi skupina A4 bo Švica v St. Gallnu iskala prve točke v tekmovanju proti drugouvrščeni Danski.

Jubilej nekdanjega Kekovega varovanca

Cristiano Ronaldo na ponedeljkovem torku na Škotskem. Foto: Reuters Portugalska je še edina udeleženka ene izmed štirih elitnih skupin, ki se lahko pohvali s stoodstotnim izkupičkom. Kapetan Cristiano Ronaldo bo danes želel nadaljevati niz na Škotskem želel nadaljevati niz. Dosegel je že 133 zadetkov. V tej ligi narodov je zadel v polno trikrat, enkrat na vsaki tekmi.

"Cristiano je naša prednost, je neverjeten igralec. Pred golom je zelo pomemben, ekipi omogoča, da si priigra več priložnosti, saj je zelo inteligenten pri odpiranju prostora," je selektor Roberto Martinez poln hvale 39-letnega kapetana, ki je letos na Euru v osmini finala izločil Slovenijo.

Zdaj bo na delu v Glasgowu, kjer bo Škotska po nesrečnem porazu v Zagrebu (1:2) lovila zadnji vlak za vrnitev v igro za napredovanje. Če bo Portugalska zmagala, si bo že priigrala napredovanje v četrtfinale. To ji lahko uspe tudi z remijem, a le v primeru, če bo Hrvaška zvečer zmagala v Varšavi.

Andrej Kramarić bo postal 11. hrvaški nogometaš, ki je zbral trimestno število nastopov za reprezentanco. Foto: Guliverimage

V taboru slovenskih sosedov bo slavnostno, saj bo napadalec Andrej Kramarić, ki ga je nekdaj pri Rijeki vodil Matjaž Kek, nastopil stotič za reprezentanco. Napadalec Hoffenheima je na zadnji tekmi odločil zmagovalca proti Škotski. Če bo Hrvaška zmagala v Varšavi, si bo s tretjo zaporedno zmago v primeru, če Portugalska ne bo izgubila na Škotskem, že zagotovila napredovanje.

Najboljši strelci lige narodov: 4 - Aktürkoglu (Turčija), Gyökeres (Švedska), Šeško (Slovenija)

3 - Frattesi (Italija), Haaland (Norveška), Ioannidis (Grčija), Isak (Švedska), Kolo Muani (Francija), Marin (Romunija), Ronaldo (Portugalska), Strelec (Slovaška), Undav (Nemčija), Wilson (Wales)

Zanimiv bo tudi boj za najboljšega strelca. Dragulj slovenskega nogometa Benjamin Šeško od ponedeljka ni več edini na vrhu lestvice. Štiri zadetke sta dosegla tudi Šved Viktor Gyökeres in Turek Muhammed Kerem Aktürkoglu, danes pa se jim lahko pridruži še kdo. Denimo Cristiano Ronaldo, ki je za zdaj pri treh golih.

Benjamin Šeško, ki je na zadnji tekmi v Kazahstanu zatresel vratnico, si prvo mesto na lestvici najboljših strelcev deli še z dvema igralcema. Foto: www.alesfevzer.com

