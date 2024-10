Številke Ronalda in Modrića znova podivjale

Portugalski nogometni superzvezdnik Cristiano Ronaldo je lačen rekordov in zadetkov. V letošnjo ligo narodov je v začetku septembra vstopil z zadetkom proti Hrvaški (2:1), ko je spravil v slabo voljo nekdanjega soigralca pri madridskem Realu Luko Modrića, in se razveselil jubilejnega 900. zadetka v karieri. Toliko jih je dosegel za klub in izbrano vrsto. Dober mesec pozneje je CR7 že pri številki 906. Zadetke dosega kot po tekočem traku tako za Al Nassr kot tudi za reprezentanco. Ko je v soboto zatresel poljsko mrežo v Varšavi (3:1), je tako dosegel že 133. zadetek v državnem dresu in še izboljšal svetovni rekord.

Podobno velja za število nastopov, saj je barve Portugalske branil že 215. v karieri. Tako Ronaldo ob vsakem novem nastopu, teh pa bi bilo lahko v prihodnosti zagotovo še veliko, saj še zdaleč ni rekel zadnje in še naprej uživa zaupanje selektorja Roberta Martineza, postavi nov mejnik. Vse bližje je tudi svojemu drznemu cilju, da bi v karieri dosegel tisoč zadetkov. Po novem mu do tega podviga manjka že 94 golov. Nova priložnost za zadetek se mu obeta v torek, ko bo gostoval na Škotskem.

Cristiano Ronaldo je že vajen, da ga na nogometnih tekmah zmotijo prosilci za skupinsko fotografijo. Tako je bilo med drugim tudi spomladi v Ljubljani, tako je bilo tudi v soboto v Varšavi. Foto: Reuters

Modrić zaostaja le še za Ronaldom

Luka Modrić je za Hrvaško zbral že 181 nastopov. Več jih je od Evropejcev zbral le Ronaldo. Foto: Guliverimage Ko so se v ligi narodov odločili za menjavo tekmovalnega sistema, so boj za lovoriko, ki so jo do zdaj osvojile Portugalska (2019), Francija (2021) in Španija (2023), omogočili večjemu številu reprezentanc. Poprej so na zaključnem turnirju nastopili le zmagovalci štirih skupin v elitni druščini, tokrat pa bo drugače. Prihodnje leto sledi četrtfinale, v katerega se bosta uvrstili dve najboljši ekipi iz vseh štirih skupin. Ronaldu gre s Portugalsko imenitno, po treh tekmah je z devetimi točkami v vodstvu, na drugem mestu pa je njegov dolgoletni soigralec Luka Modrić. Hrvaški kapetan po velikem razočaranju na Euru 2024 ni sklenil veličastne reprezentančne kariere, ampak še vedno pomaga selektorju Zlatku Daliću. V ligi narodov mu gre vedno bolje.

Po uvodnem porazu na Portugalskem (1:2) je doma premagal tako Poljsko (1:0) kot tudi Škotsko (2:1), kjer so ga na razburljivem srečanju v Zagrebu reševali centimetri, saj so Otočani globoko v sodnikovem podaljšku zabili za 2:2, a je bil nato zadetek po posredovanju VAR razveljavljen zaradi nedovoljenega položaja.

Modrić je tako v soboto dočakal prvo domačo zmago v karieri nad Škotsko, hkrati pa se je zapisal v zgodovino kot Evropejec z drugim največjim številom nastopov za reprezentanco. V zgodovini je namreč več nastopov od 39-letnega Dalmatinca (181) za izbrano vrsto zbral le sedem mesecev starejši Ronaldo (215).

Robert Lewandowski je v soboto s Poljsko ostal praznih rok proti Ronaldovi Portugalski (1:3). Foto: Reuters

Modrić je na večni lestvici prehitel nekdanjega soigralca Španca Sergia Ramosa (180), sledijo Italijan Gianluigi Buffon (176), Španec Iker Casillas (167) in Latvijec Vitalijs Astafjevs (166), izmed nogometašev, ki še vedno nastopajo na zelenicah, pa je blizu Poljak Robert Lewandowski (155). Tudi on nastopa v skupini s Portugalsko in Hrvaško, tako da v skupini A1 ne manjka spopadov med zvenečimi veteranskimi imeni. Naslednji se obeta že v torek, ko se bosta v Varšavi udarila Lewandowski in Modrić.