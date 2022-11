Sploh se še ni začelo, pa je v Katarju že padel rekord!

V Katarju narašča napetost, do začetka svetovnega prvenstva v nogometu nas loči le še pet dni. Majhna arabska država na polotoku v Perzijskem zalivu si je po zaslugi bogatih nahajališč nafte napolnila žepe do te mere, da se premožnejši prebivalci vsakodnevno predajajo užitkom luksuza. Slednjega bodo občutili tudi nogometaši, saj jih čakajo nastopi na modernih in sodobno opremljenih objektih.

Vsi udeleženci SP 2022 v Katarju. Za podrobnejšo predstavitev kliknite na zastavo:

Pogled na seznam nastopajočih − vsak selektor je lahko izbral 26 nogometašev − priča o tem, da je največja gostota vrhunskih nogometašev zbrana v evropskih klubih. Čeprav bo na SP 2022 med 32 udeleženci le 13 reprezentanc iz Evrope, si na stari celini služi kruh kar 73 odstotkov vseh udeležencev svetovnega prvenstva. Največ jih ima Bayern München. Serijski nemški prvak, ki je bil najboljši že desetkrat zapored, bo na SP 2022 ponosno spremljal nastope kar 17 igralcev. Toliko jih ni imel na največjem tekmovanju še noben klub.

Prevladujejo Nemci (Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Thomas Müller in Leroy Sane), močno so zastopani tudi svetovni prvaki Francozi (Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Lucas Hernandez in Kingsley Coman), bogato zbirko pa dopolnjujejo še Senegalec Sadio Mane, ki bije bitko s poškodbo in bo skušal čim prej odpraviti zdravstvene težave, Nizozemec Matthijs de Ligt, Kamerunec Eric Maxim Choupo-Moting, Hrvat Josip Stanišić, Kanadčan Alphonso Davies in Maročan Noussair Mazraoui.

Bayern München je osvojil naslov nemških prvakov že desetkrat zapored. Foto: Guliverimage

Bavarci, ki jih prihodnje leto v osmini finala lige prvakov čaka zelo zahteven tekmec Liverpool, bi lahko tako, če se malce pošalimo, nastopili v Katarju kot poseben udeleženec tekmovanja, glede na kakovost kadra − na seznamu ne manjka že dokazanih zvezdnikov svetovnega nogometa kot tudi mladih asov, pred katerimi je svetla prihodnost − pa bi lahko mešali štrene prav vsakemu.

Kakšna bo usoda Ronalda?

CR7 se pripravlja na SP 2022. Od leta 2004 ni izpustil nobenega velikega tekmovanja z reprezentanco. Foto: Guliver Image Bayernu tako pripada naziv kluba z največjim številom udeležencem SP 2022, v tem pogledu pa za bavarskim velikanom kaj dosti ne zaostajata Barcelona in Manchester City. Imata le udeleženca manj (16), tako da bodo navijači omenjenih klubov v Katarju stiskali pesti za številne reprezentance. Pri katalonskem klubu prevladuje sedem španskih reprezentantov, pri Cityju, ki je imel 16 udeležencev tudi na SP 2018, s tem pa takrat poskrbel za rekord, pa nastopa pet Angležev.

Naslednji na evropski lestvici je Manchester United (14), pri katerem se po kritičnih pogledih Cristiana Ronalda na aktualno stanje v klubu poraja vprašanje, ali bo portugalski superzvezdnik po zimskem prestopnem roku sploh še rdeči vrag, nato pride na vrsto evropski prvak Real Madrid (13), pri katerem izstopata letošnji dobitnik zlate žoge Francoz Karim Benzema, ki ni zaigral na zadnjem SP v Rusiji, in Hrvat Luka Modrić, ki je bil najboljši igralec SP 2018.

PSG jih ima toliko kot Oblakov Atletico

Erling Haaland in Jan Oblak spadata med najbolj znane nogometaše, ki ne bodo nastopili na SP 2022. Foto: Vid Ponikvar/Sportida PSG z Argentincem Lionelom Messijem, ki bo letos najverjetneje nastopil na zadnjem svetovnem prvenstvu in skušal uloviti lovoriko − ta se mu je za las izmuznila leta 2014 −, Brazilcem Neymarjem in Francozom Kylianom Mbappejem, ob odsotnosti Norvežana Erlinga Haalanda je mladi francoski as tudi nogometaš z najvišjo tržno vrednostjo na svetu (po oceni Transfermarkta je vreden 160 milijonov evrov), ima denimo 11 udeležencev SP 2022. Toliko jih premore tudi Atletico Madrid, klub z največ udeleženci letošnjega mundiala, za katerega igra tudi Slovenec.

Vratar Jan Oblak, ki se v teh dneh na Gorenjskem pripravlja na sredino prijateljsko tekmo z Romunijo, s Slovenijo še čaka na svoje prvo veliko tekmovanje. Škofjeločan je eden izmed (naj)bolj cenjenih nogometašev, ki jih ni v Katarju. Na tem seznamu izstopata zlasti norveški stroj za zadetke Erling Haaland ter Egipčan Mohamed Salah.

Hrvaški reprezentant Mislav Oršić, zdajšnji zvezdnik zagrebškega Dinama, je pred leti nosil dres Celja. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Med udeleženci SP 2022 sta tudi dva nogometaša, ki sta nekoč igrala v Sloveniji. To sta Hrvat Mislav Oršić (Domžale) in Srb Nemanja Maksimović (Domžale). Na zadnjem SP 2018 je v tem pogledu izstopal Nigerijec John Ogu (Drava), ki pa se letos ni uvrstil na največje tekmovanje.

Katar in Savdska Arabija posebneža prvenstva

Polovica vseh reprezentantov (13) Katarja, gostitelja SP 2022, igra v klubu Al Sadd. Foto: Guliverimage Izmed neevropskih klubov imata dvomestno število udeležencev dva kluba. Oba prihajata z Bližnjega vzhoda. To sta Al Sadd iz Katarja (15), pri katerem je kot igralec in trener deloval zdajšnji strateg Barcelone Xavi Hernandez, in pa Al Hilal iz Savdske Arabije (12). Pri Al Saddu poleg 13 Katarcev igrata še reprezentanta Južne Koreje in Gane, pri Al Hilalu, ki ga je pred slabim desetletjem za kratek čas vodil tudi hrvaški selektor Zlatko Dalić, pa ducat reprezentantov Savdske Arabije. Katar in Savdska Arabija sta posebneža prvenstva, saj prav vsi njihovi reprezentanti igrajo v domačih klubih, povsem obratna pa je statistika nogometašev Senegala, kjer so vsi legionarji. Nihče ne igra v afriških klubih.

Kar se tiče številčnosti legionarjev v eni državi, iz povprečja štrli udeležba Brazilcev, ki vsakotedensko okušajo čari angleškega prvenstva. Na SP 2022 jih bo nastopilo kar 12.

Kar 73 odstotkov nogometašev, ki bodo nastopili na SP 2022, si služi kruh v evropskih klubih, dobrih 13 odstotkov pa v Aziji. Foto: Reuters

Pogled na seznam udeležencev SP 2022 priča o tem, kako si kot klubski nogometaši služijo kruh v 42 državah. Tudi pri vseh slovenskih sosedah. Z naskokom največ jih nastopa v italijanskih klubih (70), čeprav se azzurri, kar je ogromno presenečenje, že drugič zapored niso uvrstili na mundial, jih na Hrvaškem igra sedem, v Avstriji štirje, na Madžarskem pa en udeleženec SP 2022.

Skoraj vsak peti igra na Otoku

V angleški premier ligi se dokazuje kar 12 brazilskih udeležencev SP 2022. Dres vodilnega Arsenala nosi napadalec Gabriel Jesus. Foto: Reuters Največ udeležencev SP 2022 igra na Otoku, kar 163. Tako je skoraj vsak peti udeleženec prvenstva (19,6 odstotka) član angleškega kluba. V Angliji igra kar 138 legionarjev. Veliko udeležencev SP 2022 igra tudi v Španiji (86), Nemčiji (81), Italiji (70) in Franciji (58), kar samo priča o mikavnosti in priljubljenosti lig ''petice'', nato pa pridejo po številčnosti na vrsto še klubi iz Savdske Arabije (35), ZDA/Kanade (35) in Katarja (33).

Svetovno prvenstvo v Katarju bosta odprla gostitelj in Ekvador. Pomerila se bosta v nedeljo, dvoboj pa se bo začel ob 17. uri.