V Katarju noče nastopiti niti za milijon dolarjev: "Ne bi bilo prav."

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rod Stewart je razkril, da so ga snubili za nastop na svetovnem nogometnem prvenstvu v Katarju, a je vabilo kljub obljubi visokega plačila zavrnil zaradi kršenja človekovih pravic v tej državi.

Legendarni glasbenik Rod Stewart je v pogovoru za The Sunday Times povedal, da je pred dobrim letom dobil ponudbo iz Katarja, da bi nastopil na svetovnem prvenstvu v nogometu, ki ga gosti ta država.

"Pravzaprav so mi ponudili veliko denarja, več kot milijon dolarjev (970 tisoč evrov, op. p.), da bi nastopil v Katarju. Zavrnil sem jih, ne bi bilo prav," je razkril 77-letni glasbenik in dodal, da zaradi sistematičnega kršenja človekovih pravic tudi Iranu ne bi dovolil sodelovanja na prvenstvu.

Stewartova načelna zavrnitev ponudbe Katarcev sledi ostrim kritikam na račun nogometnega zvezdnika Davida Beckhama, ki se je odločil drugače.

Foto: Guliverimage/AP

Beckham naj bi namreč od katarskih oblasti prejel okoli deset milijonov evrov v zameno za to, da postane ambasador prvenstva v Katarju. To je razburilo predvsem skupnost LGBTQ, saj je bil Beckham njen velik zaveznik in podpornik, zdaj pa je sprejel plačilo države, v kateri je homoseksualnost prepovedana.

"Moralo bi ga biti sram," ga je danes v jutranji pogovorni oddaji Good Morning Britain okrcal novinar Andrew Pierce, "je ikona gejevske skupnosti, neznansko priljubljen je po vsem svetu, zdaj pa je to storil zaradi enega samega razloga: milijonov na računu."

Oglejte si še: