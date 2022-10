Victoria Beckham brez dlake na jeziku: David ima ...

"Zelo sem ponosna, da je najino spolno življenje dobro. Moj mož je v zelo dobri kondiciji. Rada sem gola v postelji, vendar mi je začel kupovati spodnje perilo," je razkrila Victoria Beckham in se pohvalila z velikostjo moževega penisa. "Kar se tiče njegovega penisa, je ogromen. Kot traktorski izpuh," je brez dlake na jeziku povedala 48-letnica in s svojo izjavo šokirala javnost.

Med drugim je spregovorila tudi o tem, da verjame v ljubezen na prvi pogled. David in Victoria sta se spoznala leta 1997 in leto kasneje oznanila, da sta zaročena, kmalu zatem pa sta si obljubila večno zvestobo. V zakonu so se jima rodili štirje otroci Brooklyn Joseph, Romeo James, Cruz David in Harper Seven.