David Beckham udaril po mizi, dovolj ima spora med ženo in snaho

Mediji že mesece poročajo, da so odnosi v družini Beckham zelo napeti, odkar se je Brooklyn Beckham poročil z bogato dedinjo Nicolo Peltz. Ta naj ne bi bila všeč Brooklynovi materi Victorii Beckham, pa tudi Nicola nad taščo ni preveč navdušena.

Zdaj je zaradi razprtij prekipelo tudi Davidu Beckhamu, ki je sinu Brooklynu naročil, naj zgladi odnose med ženo in materjo, poroča Daily Mail.

"Mislim, da se David še nikoli ni razjezil na Brooklyna, niti ni imel razloga za to, zdaj pa se je to vendarle zgodilo," je neimenovani vir povedal za Daily Mail, "imel je dovolj in je sinu dejal: 'Tega v naši družini ne počnemo in to dobro veš.'"

Nato naj bi najstarejšemu sinu postavil ultimat: "Od tebe je odvisno, kako bo to šlo naprej. Dovolj je drame."

Davida Beckhama naj bi po pisanju Daily Maila razburile izjave Brooklyna in njegove žene v intervjuju za revijo Grazia, v katerem sta se dotaknila tudi govoric o sporu med Nicolo in Victorio.

"Moja žena je na prvem mestu in nočem, da jo karkoli vznemiri," je dejal Brooklyn, "ob absurdnih izjavah ljudi se pogovoriva in nato pozabiva na to. Stoodstotno se podpirava."

Nicola Peltz je medtem pojasnila, zakaj je na aprilski poroki z Brooklynom nosila obleko modne hiše Valentino, ne pa kreacije svoje tašče, sicer priznane modne oblikovalke.

"Za obleko sva se že začeli dogovarjati, nato pa naslednjih nekaj dni ni bilo glasu o tem. Victoria je poklicala mojo mamo in ji rekla, da obleke ne bodo mogli dokončati," je pojasnila in dodala, da se je zato odločila za kreacijo modne hiše Valentino, ki jo že dolgo občuduje.

Zaradi teh izjav je bil David Beckham "ogorčen", je za Daily Mail povedal vir, "zdelo se mu je, da v javnosti pereta umazano družinsko perilo".

