Tiha vojna med Victorio Beckham in njeno mlado snaho: "Ne prenašata se"

Med Victorio Beckham in njeno novo snaho Nicolo Peltz vlada tiha vojna, so za Page Six zatrdili dobro obveščeni viri. Nicola se je aprila poročila z Brooklynom Beckhamom, najstarejšim sinom Victorie in Davida Beckhama, spor pa naj bi se vlekel še iz časov pred poroko.

"Ne prenašata se," je neimenovani vir, ki pozna družino Beckham, povedal za Page Six, "sploh se ne pogovarjata in priprave na poroko so bile grozljive." Nicola Peltz, hči ameriškega milijarderja Nelsona Peltza, je Victorio namreč popolnoma izključila iz načrtovanja poroke, je pojasnil vir.

Victoria Beckham nad sinovo partnerko ni bila navdušena že pred njuno poroko. Foto: Guliverimage/AP

A krivda za spor ni le na Nicolini strani, je še poudaril vir. Victoria namreč že od začetka sinove zveze z Nicolo ni bila navdušena nad novo snaho, ko pa jo je ta začela ignorirati, so se odnosi v družini le še poslabšali.

Dodatno naj bi olja na ogenj prilila naslovnica britanske revije Tatler, na kateri je Nicola, njeno fotografijo pa so pospremili z naslovom Nova gospa Beckham. Da bi bila mera polna, je Brooklyn Beckham naslovnico delil na družbenih omrežjih, kar naj bi njegovo mamo povsem razkačilo.

