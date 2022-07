Victoria in David Beckham v luksuzni vili pri Dubrovniku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Victoria in David Beckham sta pred tednom dni obeležila 23. obletnico poroke in se odpravila praznovat na počitnice, v okviru katerih sta obiskala Pariz in Benetke, te dni pa sta se ustavila tudi na Jadranu.

Kot poroča Dubrovački dnevnik, zakonca oddih preživljata na otoku Lopud pri Dubrovniku. Tam sta najela prestižni kompleks Lopud 1483, nekdanji frančiškanski samostan, ki ga je plemkinja Francesca von Habsburg obnovila ter v njem uredila kombinacijo muzeja, butičnega hotela in duhovnega zatočišča.

Foto: lopud1483.com

Najem razkošne zgradbe stane deset tisoč evrov na dan za deset oseb, ob tem pa je treba dodati po 1.400 evrov na prenočitev, navaja Dubrovački dnevnik.

Foto: lopud1483.com

Z zakoncema Beckham naj bi sicer pri Dubrovniku počitnikovala tudi hči Harper Seven, ki je v nedeljo praznovala 11. rojstni dan.

