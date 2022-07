Američan razočaran nad Dubrovnikom, še posebej nad cenami bureka #video

Po obisku Bosne in Hercegovine je prispel na Hrvaško in bil v Dubrovniku zgrožen nad cenami.

Ameriški spletni vplivnež Johnny FD Jen že več kot deset let potuje po svetu in svoje vtise deli z več kot 250 tisoč sledilci na YouTubu in Instagramu. Junija je obiskal Balkan, natančneje Bosno in Hercegovino, Hrvaško in Črno goro, enega od videoprispevkov s tega potovanja pa je posvetil Dubrovniku, ki ga ni prav nič navdušil.

Tja se je kot večina drugih turistov iz tujine odpravil zato, ker je navdušen nad serijo Igra prestolov. Izpostavil je, da ima Dubrovnik zanimivo zgodovino, ki pa v turistični ponudbi ni ravno izpostavljena. "Vse, kar sem izvedel, je bilo med dve uri in pol dolgo vodeno turo, vse ostalo pa so predrage restavracije, trgovine s spominki, gneča turistov s potniških ladij in mladoporočenci na medenih tednih. To je vse."

Še posebej se je posvetil cenam v lokalih, ki so po njegovem mnenju izjemno visoke. Da bi to dokazal, je v neki pekarni kupil burek, ki je stal 45 kun oziroma okoli šest evrov. "Ta mali kos stane 6,42 dolarja," je nejeverno dejal v videu, "sicer je dober, toda v Bosni sem nekaj podobnega jedel za šestkrat nižjo ceno."

Za kosilo je v neki restavraciji v središču mesta plačal okoli 40 evrov in izpostavil, da bi se cena, če bi naročil še kozarec vina in sladico, lahko celo podvojila. "To je zelo drago, sploh zato, ker smo na Hrvaškem, na Balkanu, v nekdanji Jugoslaviji. Dubrovnik bi po cenah lahko primerjali z New Yorkom, Havaji in Norveško," je dejal v videu in sledilcem sporočil, da je Dubrovnik sicer vredno obiskati, a ne za več kot en dan.

Kot pozitivno plat Dubrovnika je izpostavil, da na ulicah nihče ne prosjači in da ni žeparjev, pohvalil je tudi dejstvo, da vsi gostinski lokali omogočajo plačilo s kartico. Ob tem pa je dodal: "Seveda morajo sprejemati kreditne kartice, saj je vse tako drago, da nihče s seboj nima toliko gotovine."

