Deložirali najbolj priljubljeno dubrovniško mačko, ljudje so ogorčeni

"Deložirali starko Anastazijo!", "Gospodje iz muzeja, zakaj?" in podobni naslovi te dni kričijo z naslovnic hrvaških, predvsem dalmatinskih medijev. V središču afere je Anastazija, 18-letna mačka, ki se že od nekdaj rada zadržuje pod kamnitimi loki Knežjega dvorca, ene najbolj prepoznavnih palač v Dubrovniku.

Hišica za mačko zanetila prepir

Anastazija je tako priljubljena in prepoznavna Dubrovničanka, da so ji ob Knežjem dvorcu postavili celo stalno prebivališče. Srđan Kera, član tamkajšnjega kulturno-satiričnega društva Udruga Nazbilj, je ostareli mački izdelal hiško, stilsko usklajeno s palačo iz 14. stoletja, in večina prebivalcev Dubrovnika je bila navdušena.

Unescova zaščita ne dovoljuje posegov

Manj navdušeni pa so bili v Dubrovniških muzejih, ki med drugim upravljajo tudi Knežji dvorec. Vodstvo muzejev z direktorico Ivono Michl na čelu je sporočilo, da bodo Anastazijino hiško odstranili, ker je Knežji dvorec del starega mestnega jedra Dubrovnika, ki ima Unescovo zaščito in zaradi tega vanj ni dovoljeno posegati, še posebej ne z bivališči za živali. "Gospod, ki je hišico postavil, se je tega zavedal," so pristavili.

Ta poteza je naletela na glasno zgražanje, "Anastazijo so deložirali na prvi deževen dan, kakršnega že mesece ne pomnimo," je poročal Dubrovački vjesnik.

Domačini v Dubrovniku potepuške mačke redno hranijo na več sto točkah po mestu. Foto: Shutterstock

Mesto, kjer imajo radi mačke

V Dubrovniku so mačkam, tudi potepuškim, domačini izjemno naklonjeni in vestno skrbijo zanje, po mestu je več sto točk, kjer jih redno hranijo, in zato so večinoma zdrave in krepke. O tem nenazadnje priča tudi starost Anastazije, ki je vzbudila toliko pozornosti.

Glede mačje afere se je oglasil celo župan Dubrovnika Mato Franković, ki se je šel celo fotografirat z Anastazijo in njenim sosedom Arčibaldom, a je v sporu stopil na stran Dubrovniških muzejev. "Slišim, da te je nekdo skušal strpati v hišico, ker očitno ne ve, da ne bi mogla imeti lepše hišice, kot je Knežji dvorec," je ob fotografijah z mačko zapisal na Facebooku.

Draga Anastazija i Archibalde te ostale mačke koje pohodite Knežev dvor, kiša je i lijepo ste se skrile što od ljudi... Posted by Mato Frankovic on Thursday, March 31, 2022

Objava je sprožila val negativnih odzivov, Dubrovničani mu sporočajo, da bi ga moralo biti sram, na spletu pa so se aktivirali na še en način. Dubrovniškim muzejem so na Googlu in Facebooku začeli množično deliti negativne ocene, zaradi česar so zdaj najslabše ocenjena dubrovniška atrakcija na spletu.

Oglejte si še: