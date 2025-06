Pri Dubrovniku so začeli rušiti nekdanji vojaški letoviški kompleks, ki so ga klicali tudi Titovi Havaji. Na njegovem mestu nameravajo odpreti prestižni hotel verige Four Seasons.

Po več neuspešnih poskusih revitalizacije so v zalivu Kupari pri Dubrovniku začeli rušiti nekdanje elitno vojaško letovišče, ki je veljalo za eno najekskluzivnejših v Evropi in so ga zato klicali Titovi Havaji.

Težka mehanizacija že več dni ruši hotel Pelegrin, del letoviškega kompleksa, ki je bil nekoč največji hotel na Jadranu in je veljal za simbol moderne arhitekture, zadnjih nekaj desetletij pa je propadal.

Poglejte:

Hotel Pelegrin je v začetku 60. let načrtoval sarajevski arhitekt David Finci in so ga slavili kot biser modernizma. Vojni kompleks v zalivu Kupari je bil rezerviran za visoke oficirje JLA in politično elito nekdanje Jugoslavije, vanj je bilo mogoče priti le, če ste v družini imeli koga, ki je v vojski zasedal visok položaj.

Kupari tik pred začetkom rušenja Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Ker je to bilo vojaško letovišče, so bili gostje iz tujine redkost, razen če je šlo za zvezdnike, kot so bili Yul Brynner, Elizabeth Taylor in njen takratni mož Richard Burton, goste hotela pa so redno zabavali največji glasbeni zvezdniki Jugoslavije.

Vrsta hrvaških strokovnjakov in strokovnih združenj, od arhitektov do umetnostnih zgodovinarjev, se je leta borila proti rušenju tega hotelskega kompleksa, zaščititi so želeli zgradbe, ki so po njihovem mnenju del hrvaške kulturne dediščine. Ni jim uspelo, rušenje se je začelo pod nadzorom singapurskega investitorja. Ta bo tam zgradil novo prestižno letovišče, ki naj bi delovalo v okviru hotelske verige Four Seasons.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Oglejte si še: