Nov prometni režim je začel veljati v ponedeljek, dubrovniški župan Mato Franković pa je napovedal, da v prihodnjih dveh mesecih kršiteljev še ne bodo kaznovali.

"Še vedno moramo izpopolniti nekatere podrobnosti, izboljšati sistem in namestiti dodatno opremo. Cona bo letos rešila le manjši del težav, prihodnje leto pa uvajamo sistem Park'n'Ride," je po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina izjavil Franković.

Od ponedeljka v cono le še stanovalci in prebivalci

V cono lahko od ponedeljka z vozili vstopijo stanovalci tega območja in prebivalci Dubrovnika, ki imajo ustrezne parkirne kartice. S podjetjema za prevoze in dostavo Uber in Bolt se je mesto medtem dogovorilo, da bodo voznikom, ki bodo izpolnjevali zahtevane pogoje, izdali posebne dovolilnice.

Promet bodo nadzirali redarji, ki bodo po napovedih opremljeni s kamerami. Franković pričakuje, da bo cona kmalu označena tudi na Googlovih zemljevidih.