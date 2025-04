Dubrovnik in njegova nepozabno slikovita riviera sta sinonim za poletno čarobnost, toda prava lepota te regije se obiskovalcem razkriva skozi vse leto. Od zgodovinskih ulic starega mestnega jedra, skritih kotičkov za romantične pobege, razburljivih pustolovščin v naravi do vrhunske gastronomije in miru, ki ga obala ponuja v predsezoni in posezoni – Dubrovniška riviera je destinacija, ki vas bo očarala v kateremkoli letnem času.

Dubrovniška riviera očara z blagim južnim podnebjem, neskončno modrim nebom in kristalno čistim morjem, ki v odtenkih smaragda in temne modrine objema skalnato obalo. Voda polni skrite zalive, prodnate plaže in strme grebene, obdane z razkošnim sredozemskim in subtropskim rastlinstvom. Celotna dubrovniška regija je znana po fascinantni pokrajini, bogatem sredozemskem rastlinju, blagem podnebju in očarljivih manjših naseljih, vse to dopolnjujejo izredna kulinarika ter vrhunska vina, ki navdušujejo sladokusce z vsega sveta. Ta zakladnica prelepih doživetij je privlačna skozi vse leto.

Dubrovnik Foto: TZ Dubrovačko - neretvanske županije

Če želite izkusiti Dubrovnik brez poletne gneče, sta pomlad in jesen idealna izbira. Takrat so ulice starega mestnega jedra prijetno živahne, a ne prepolne, temperature pa popolne za raziskovanje znamenitosti pod Unescovo zaščito. Obiščite veličastno mestno obzidje, ki ponuja dih jemajoče razglede na Jadransko morje, ter Lovrijenac – mogočno trdnjavo, ki je stoletja varovala mesto pred napadi. Ne zamudite frančiškanskega samostana z eno najstarejših lekarn v Evropi, ki deluje že od leta 1317, in Knežjega dvora, ki priča o bogati zgodovini Dubrovnika kot neodvisne republike.

Poleg Dubrovnika vas čakajo skriti dragulji riviere – slikovite obalne vasi, kot sta Cavtat in Trsteno, ki se ponaša z najstarejšim arboretumom v tem delu sveta. Arboretum je bil ustanovljen v 15. stoletju in vsebuje številne eksotične rastline, v Slanu pa se lahko prepustite avtentičnemu sredozemskemu vzdušju. Zaradi ugodne lege se sezona kopanja v morju začne že aprila, včasih celo prej, in traja do konca oktobra, medtem ko je kopanje v notranjih hotelskih bazenih na voljo vse leto.

Korčula, plaža Žitna Foto: TZ Dubrovačko - neretvanske županije

Poletje: čas za plaže, sonce in morsko doživetje

Poleti Dubrovniška riviera zasije v vsej svoji veličini. Kristalno čisto morje, čudovite plaže in živahna atmosfera vabijo ljubitelje sonca in morskih užitkov. Jadranje med otoki, plavanje v skritih zalivih in raziskovanje polotoka Pelješac, ki navdušuje tako s plažami kot z vinogradi, ponujajo popolno poletno doživetje. Obiščite znano peščeno plažo Saplunara na Mljetu ali prodnate zalive Šunj na Lopudu, kjer se lahko sprostite v kristalno čisti vodi. Za ljubitelje vodnih športov so tukaj še windsurfing v Vignju na Pelješcu, potapljanje v Modrih jamah na otoku Biševo in kite surfing v delti reke Neretve, ki predanim kajtarjem ponuja odlične vetrovne pogoje in plitve vode.

Dubrovniška riviera ponuja nekaj za vsakogar ne glede na starost ali interese. Družine lahko uživajo v varnih, čudovitih vodah peščenih plaž. Pari bodo navdušeni nad romantičnimi sprehodi ob obali, večerjami ob svečah v lokalnih restavracijah in sproščanjem na osamljenih plažah. Skupine prijateljev pa lahko uživajo v adrenalinskih vodnih športih, raziskovanju zgodovinskih biserov ali izletih z jadrnico.

Priprava jedi po tradicionalni metodi v saču Foto: TZ Dubrovačko - neretvanske županije

Zima: romantični pobeg v miru in prestižu

Zima prinaša drugačno, a nič manj očarljivo podobo Dubrovniške riviere. To je čas, ko mesto oživi v praznični svetlobi, restavracije in kavarne pa ponujajo intimno vzdušje za sproščeno uživanje ob dobrem vinu in lokalnih specialitetah. Otoki, kot sta Korčula in Mljet, so v tem času še posebej čarobni – narava jih ovije v spokojnost, ki je kot nalašč za tiste, ki iščejo romantičen ali meditativen oddih. Nacionalni park Mljet ponuja osupljive sprehode ob Velikem in Malem jezeru, kjer lahko doživite mir in harmonijo narave brez poletne gneče.

Kite surfing v delti Neretve. Foto: TZ Dubrovačko - neretvanske županije

Aktivni oddih v neokrnjeni naravi za pustolovce

Ne glede na letni čas je Dubrovniška riviera raj za ljubitelje aktivnosti na prostem. Jeseni in spomladi je kolesarjenje skozi vinograde Pelješca ali pohod po Konavlih nepozabna izkušnja. Pohodniki lahko osvajajo vrhove gore Srđ, od koder se odpira spektakularen razgled na Dubrovnik in otoke. Ljubitelji morja lahko uživajo v jadranju, kajakaštvu in supanju, za tiste bolj drzne pa je tu možnost raziskovanja podvodnega sveta ob obali Mljet ali Lastova. Naravni rezervati in slikoviti naravni parki omogočajo številne avanture – od vožnje s štirikolesniki po Konavlih do plezanja na strmih klifih ob obali.

Sveže ostrige. Foto: TZ Dubrovačko - neretvanske županije

Gastronomija in vinski turizem za razvajanje skozi vse leto

Dubrovniška riviera je prava zakladnica okusov. Restavracije z Michelinovimi zvezdicami v Dubrovniku in na Korčuli ponujajo edinstvene gurmanske užitke, kjer tradicija sreča sodobno kulinariko. Jeseni in pozimi, ko ni turistične gneče, se v lokalnih konobah in vinotočih lahko prepustite intimnim degustacijam vrhunskih vin Pelješca in Korčule. Poskusite znameniti plavac mali, eno najboljših rdečih vin Hrvaške, ali sveže ostrige iz Malostonskega zaliva. Seveda pa ne smete zamuditi svežih morskih dobrot, kot so jadranske ribe, hobotnica pod peko in domače pašticade.

Kavarne s pogledom na morje in sproščeni obmorski kraji, kot sta Cavtat in Lopud, so popolni za tiste, ki si želijo okusiti mondeno obmorsko življenje.

Mljet. Foto: TZ Dubrovačko - neretvanske županije