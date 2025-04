Britanci: Dubrovnik je turizem uničil, obiščite raje to mesto

"Turisti se na najbolj obiskanih točkah v Evropi soočajo z gnečo, neprijaznimi domačini in visokimi cenami," so v britanskem mediju Daily Telegraph zapisali ob seznamu desetih evropskih destinacij, ki jih je po njihovem mnenju uničil turizem.

Mednje so uvrstili Benetke in grški otok Mikonos, pa tudi Dubrovnik. "Vedno je bil znan po avgustovski gneči, a je ta lani zrasla za še tri odstotke," so zapisali, ob tem pa svojim bralcem predlagali prijaznejšo alternativo – bližnji Ston na polotoku Pelješac. "Med Hrvati velja za mali Dubrovnik, le da tam ni križark in jaht, ker ga obdajajo gojišča ostrig in soline," so zapisali.

Poudarili so še, da se lahko obiskovalci tudi v Stonu podobno kot v Dubrovniku podajo na sprehod po srednjeveškem obzidju, ki povezuje Ston in bližnji Mali Ston. Stonsko obzidje je celo bolj spektakularno kot dubrovniško. Gre za enega najdaljših ohranjenih obrambnih sistemov na svetu in mu pravijo tudi "evropski Kitajski zid".

