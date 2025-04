Hrvaška otoka, ki ju turisti še niso okupirali

Obstajajo počitniške destinacije, ki jih tako domači kot tuji turisti še niso odkrili in ponujajo mir, daleč od mestnega vrveža. Takšnih krajev res ni veliko, a jih je vredno poiskati. Med njimi sta dva hrvaška otoka, ki "nista podlegla pritisku betoniranja in sta ohranila stari, pristni duh Dalmacije", so zapisali na portalu Slobodna Dalmacija.

Medtem ko se ob načrtovanju poletnega oddiha večina odloči za obisk priznanih turističnih krajev, ki nudijo pestro ponudbo aktivnosti, hkrati pa tudi prostor za počitek, nekateri raje obiščejo mesta, kjer turistov ni toliko in lahko svobodneje preživijo svoj dopust. Da smo Slovenci veliki ljubitelji hrvaške obale in njihovih otokov, ni skrivnost, v letu 2024 so največ nočitev slovenskih državljanov zabeležili v Umagu, na Malem Lošinju, v Novigradu in Novalji (otok Pag).

Drvenik Veli in Drvenik Mali

Hrvaški portal Slobodna Dalmacija pa je izpostavil dva hrvaška otoka, ki ju tako domači kot tuji turisti še niso množično okupirali in ponujata priložnost, da postaneta vaša oaza miru. Gre za otoka Drvenik Veli in Drvenik Mali, ki ju najdemo le uro plovbe od Splita. Gre za otoka, ki se v trogirskem arhipelagu uspešno upirata turističnim trendom ter ponujata kombinacijo neokrnjene narave, kristalno čistega morja in tradicionalne arhitekture.

"Kamnite hiše še vedno ohranjajo zgodbe preteklih generacij, v gostilnah dišijo lokalne specialitete, veseli gostitelji pa vas sprejmejo odprtih rok in širokih nasmehov, pripravljeni nesebično deliti svoj mali košček raja," so zapisali na portalu.

Drvenik Mali s površino le 3,43 kvadratnega kilometra je med domačini poznan kot Ploča in danes šteje okoli sto prebivalcev, Drvenik Veli pa obsega 11,7 kvadratnega kilometra. Pri preprečevanju množičnega turizma so imele ključno vlogo omejena infrastruktura in prometne povezave, ki se kažejo tudi v številnih nedokončanih projektih, kot je pristanišče. Med domačini je še vedno živa tradicija gojenja oljk, vinske trte in rožičev, ti sadeži pa so tudi osnova njihove kulinarike in življenjskega sloga.

Na otokih najdemo značilne kamnite hiše z rdečimi strehami. Foto: Shutterstock

Kristalno čisto morje s peščenim dnom

Med domačini je še vedno živa tradicija gojenja oljk, vinske trte in rožičev, ti sadeži pa so že stoletja osnova njihove kulinarike in življenjskega sloga.

Otoka skrivata tudi številne zalive, do katerih je mogoče priti samo s čolnom. Prava zvezda otoka Drvenik Veli je Plava laguna, znana tudi kot Krknjaši, kjer je turistov, ki do nje prispejo s čolni, nekoliko več, a ponuja kristalno čisto morje s peščenim dnom. Med zalivi, kjer je miru in tišine več, pa so Solinska uvala ter zaliva Vela in Mala Rina.

Če iščete beg od hitrega tempa življenja, gneče in hrupa ter želite doživeti Dalmacijo, kakršna je bila nekoč, sta hrvaška otoka Drvenik Veli in Drvenik Mali prava izbira, so še poudarili na portalu.

Plava laguna spada med najlepše zalive na Hrvaškem, kjer je turistov, v primerjavi s sosednjimi zalivi, nekoliko več. Foto: Shutterstock

Preberite tudi: