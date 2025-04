Rajski sredozemski otok Comino, ki ga v glavni sezoni dnevno obišče tudi deset tisoč turistov, se spopada s kaosom. Zaradi množičnega turizma so ulice polne smeti, posledica pa je prava invazija podgan. "Razmere so nevzdržne," je za britanski The Sun povedal Andre Callus iz aktivistične skupine Moviment Graffiti.

"Agencije novačijo turiste v krajih, kot je Sliema, in jih na Comino pripeljejo z ogromnimi čolni. Na stotine turistov naložijo na majhno plažo. Nastane neverjetna gneča," je pojasnil Callus in dodal, da je največja težava vedenje turistov, ki odpadke namesto v smeti mečejo kar na ulice, "kar povzroči eksplozijo podgan po otoku". Nočni posnetki prikazujejo glodavce, ki tavajo naokoli, medtem ko se ob nekdaj čistih ulicah kopičijo kupi smeti in zavržene hrane.

Poglejte posnetek:

"Dogajajo se napadi glodavcev. Podgane se spuščajo v ptičje rove ter jedo jajca in kuščarje. To je katastrofa. Ko je na otoku deset tisoč ljudi, je zelo hrupno, rastlinje je poteptano in polno je odpadkov," pa je za omenjeni portal dejal izvršni direktor BirdLife Malta Mark Sultan.

Comino je majhen malteški otok, znan po turkiznem morju in Modri laguni, ki si jo ob obisku Malte želi ogledati vsak turist. Marsikdo ga pozna tudi po filmih Troja in Grof Monte Cristo, ki so ju posneli na otoku.

Uničujejo naravni habitat in prenašajo bolezni

Domačini so prepričani, da so za kaos na otoku krivi uporabniki družbenih omrežij, ki so nekdaj nedotaknjen zaliv spremenili v cirkus.

Arnold Sciberras, vodilni svetovalec za zatiranje škodljivcev, pravi, da je otok Comino najboljši primer tega, kaj se zgodi, ko trčijo turizem in odpadki. Podgane se namreč pojavijo tam, kjer je veliko odpadkov. "Podgane bodo pregriznile vsako plastiko in električno napeljavo. Prenašajo tudi različne bolezni," je pojasnil.

Populacija podgan narašča tudi zaradi kupov smeti, ki čez dan gnijejo na soncu. Foto: Shutterstock

Podgane so se sicer razširile tudi po drugih turističnih žariščih Malte, kot so Sliema, St. Julian's, Buġibba in Qawra. Tudi tam se spopadajo z velikimi kupi odpadkov, ki čez dan gnijejo na soncu, komunalni delavci pa jih odnesejo v večernih urah, ko jih že napadajo podgane.

Preberite tudi: