Potem ko so lani poskusno uvedli vstopnino za dnevne obiskovalce, bodo to nadaljevali tudi v prihajajoči sezoni. V letu 2024 so vstopnino zaračunavali na 29 terminov, letos pa predvidevajo 54 datumov. Za vstop v mesto boste morali plačati od 18. aprila do 4. maja, nato pa ob petkih, sobotah in nedeljah od drugega konca tedna v maju do 27. julija, in sicer med 8.30 in 16. uro.

Poleg števila dni so zvišali tudi ceno vstopnine. Če boste vstopnico kupili na dan obiska oziroma manj kot štiri dni prej, boste zanjo odšteli deset evrov, če jo rezervirate več kot štiri dni vnaprej, pa bo njena cena polovična. Tako kot lani so plačila pristojbine oproščeni vsi, ki bodo v mestu prenočili, a se morajo za oprostitev registrirati na spletu. Enako velja tudi za tranzitne turiste, ki so namenjeni v pristanišče in ne vstopajo v središče mesta, ter za obiskovalce otokov Lido, Murano in Burano.

Dnevi, ko je za vstop v Benetke treba plačati pristojbino, so označeni z rdečo. Foto: Venezia Unica

Največ Italijanov, Američanov, Nemcev in Francozov

"Poskusni projekt iz leta 2024 je deloval," je o uvedbi pristojbine dejal mestni svetnik za turizem Simone Venturini. "Cilj za leto 2025 ostaja enak: ustvariti nov sistem za upravljanje turističnega toka in zmanjšati dnevni turizem v več obdobjih, skladno z občutljivo in edinstveno naravo mesta, da se zagotovi spoštovanje, ki si ga zasluži."

Kot je še povedal, so Benetke vzor tudi drugim mestom po svetu, ki se spopadajo z množičnim turizmom, saj se tamkajšnje oblasti nanje obračajo z vprašanji o učinkovitosti sheme. Med drugim o uvedbi vstopnine razmišljajo na španskem otoku Formentera in japonskem mestu Kjoto.

Podatki za leto 2024 kažejo, da so turisti v Benetke prišli iz 194 držav sveta. Največ je bilo Italijanov, sledijo jim Američani, Nemci in Francozi. Lani je vstopnino plačalo skoraj pol milijona (485.062) obiskovalcev, s čimer so zbrali 2,4 milijona evrov. Koliko je stal sistem za vzpostavitev vstopnine, ni znano.

"Vstopnina sama po sebi zagotovo ne zadošča za obvladovanje turističnih tokov, vendar sistem, ki je bil ustvarjen za njeno izvajanje, predstavlja osnovo za prihodnji niz celostnih ukrepov," so sporočile mestne oblasti. Ob tem so poudarili, da je uvedba pristojbine rahlo zmanjšala število dnevnih izletnikov iz lokalne regije Benečija, vendar točnih številk niso navedli.

