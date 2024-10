Kot je danes povedal beneški svetnik za finance Michele Zuin, bodo vstopnino prihodnje leto zaračunavali od 18. aprila do 4. maja, nato pa od drugega konca tedna v maju do 27. julija, in sicer od petka do nedelje.

Tako kot letos, ko so pristojbino za vstop uvedli poskusno, bo vstopnino treba plačati med 8.30 in 16. uro. Obiskovalci morajo vstopnice rezervirati vnaprej prek spleta, plačajo pa lahko s kreditno kartico ali PayPalom. Pridobiti morajo QR-kodo in jo prenesti na mobilni telefon. Tisti, ki bodo vstopnice rezervirali manj kot štiri dni pred prihodom, bodo po novem plačali dvojno ceno, torej deset evrov.

Za kršitelje je predvidena globa do 300 evrov. Foto: Reuters

Izjeme so, za nekatere pa obvezna rezervacija

Plačila vstopnine bodi tudi v letu 2025 oproščeni prebivalci Benetk, vsi, ki so rojeni v beneški občini, lastniki nepremičnin v mestu, študenti in zaposleni. Za otroke, mlajše od 14 let, invalide in njihove spremljevalce kot tudi tiste, ki v mestu prenočijo, velja obveznost rezervacije, a jim vstopnine ni treba plačati.

Oggi abbiamo presentato le novità della sperimentazione del contributo di accesso per l’anno 2025.



A #Venezia stiamo cercando di affrontare il tema dell’overtourism, inserendo un sistema di prenotabilità della Città.



Grazie al lavoro di tante persone tra cui dirigenti,… pic.twitter.com/gBBRab5n1a — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) October 24, 2024

"Bili smo prvo mesto na svetu, ki se je spopadlo s težavo pretiranega množičnega turizma. Turizem je treba urejati v smislu časa in prostora," je poudaril župan Luigi Brugnaro. Pojasnil je še, da v letošnji poskusni fazi ni nobenih težav za državljane in podjetja.

V Benetkah so z vstopninami za dnevne obiskovalce v testni 29-dnevni fazi letos zaslužili okoli 2,4 milijona evrov, v tem času pa je bilo zabeleženih 485 tisoč plačljivih obiskov. Foto: Reuters

Benetke, ki se spopadajo z množičnim navalom turistov, so sistem pristojbin za dnevne turiste kot prve poskusno uvedle maja letos. Mestne oblasti upajo, da bodo s tem bolje uravnavali dnevno število obiskovalcev na eni najbolj obiskanih turističnih destinacij na svetu.