Gondoljerji so že od nekdaj pomemben simbol Benetk. Vsak dan s svojimi slamniki in črtastimi srajcami manevrirajo po ozkih kanalih tega severnoitalijanskega mesta. Gondoljerjev trenutno primanjkuje, in da bi zagotovila ohranitev tradicije, se je mestna uprava podala v iskanje novih, ki jim ponuja tudi tečaj.

Kandidati za gondoljerje so se lahko na tečaj usposabljanja prijavili do danes. Proces je dokaj strog. Štirideseturni tečaj je namreč sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela ter izpita iz veslanja. Med drugim se bodo kandidati na tečaju naučili osnov pomorskega prava in umetnostne zgodovine Benetk. Vključen je tudi pouk angleščine, da se bodo lažje sporazumevali s turisti.

Praktični del medtem vključuje učenje značilnega veslanja gondoljerjev. Na koncu sledi še izpit. Po končanem tečaju lahko udeleženci zaprosijo za licenco. Stroške tečaja, ki znašajo približno 800 evrov, morajo udeleženci plačati sami, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Trenutno ima licenco za vožnjo z gondolo po podatkih lokalnih medijev le okoli 440 gondoljerjev. Mestne oblasti so lani tudi dvignile cene za vožnjo z gondolo. Tridesetminutna vožnja čez dan tako stane 90 evrov, po 19. uri se cena dvigne na 110 evrov.