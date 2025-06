Hisense ohlaja domove in razgrete navijaške glave

Poletne temperature so tu! In z njimi svetovno klubsko prvenstvo FIFA (FIFA Club World Cup 2025 TM ). Medtem ko nogometni navdušenci v svojih dnevnih sobah navijajo za najljubše klube, udobje doma še nikoli ni bilo pomembnejše. Kot uradni partner prvenstva Hisense ponosno prinaša navdušenje nad igro v domove po vsem svetu – ne le s kristalno čisto sliko, temveč tudi s prijetno hladnim zrakom. Z naprednimi, zanesljivimi in energetsko učinkovitimi klimatskimi napravami Hisense lahko uživate v vsaki tekmi v popolnem udobju, ne glede na to, kako vroča je akcija na igrišču.

Napredne, zanesljive in energetsko učinkovite klimatske naprave Hisense.

Tehnologija za zdravju prijazen zrak

Ob visokih temperaturah manj zračimo svoje domove, saj s tem preprečimo vdor vročine v prostore. Zrak zato postane zadušljiv, kar ustvarja neprijetno, nezdravo okolje. Pri Hisense razumejo, da pravo udobje presega zgolj ohlajanje, zato so njihove klimatske naprave opremljene s HI-NANO tehnologijo z naprednimi funkcijami filtracije in čiščenja zraka, ki pomagajo zmanjšati alergene, prah in bakterije v prostoru. Užitek ob spremljanju nogometnih tekem je tako še večji.

Inovativne rešitve za še več udobja

Klimatske naprave Hisense omogočajo pametno upravljanje preko Wi-Fi povezave. V mobilni aplikaciji ConnectLife jo zlahka prižgete, ugasnete ali prilagodite nastavitve od kjerkoli. Tako se boste vedno vrnili v prijetno ohlajen dom, skrb, da ste jo pozabili izklopiti, preden ste se odpravili od doma, pa bo popolnoma odveč. Z glasovnim upravljanjem preko Alexe ali Google asistenta pa lahko nastavite popolno temperaturo, ne da bi zamudili sekundo tekme.

Poletne temperature so tu! Ustavrite svoj svet svežine.

Prijazno okolju in denarnici

Navijanja za najljubšo ekipo ne bi smela spremljati skrb pred visokim računom za električno energijo. Klimatske naprave Hisense poganja napredna inverterska tehnologija, ki je do 30 odstotkov bolj učinkovita, kar pomeni tudi manjšo porabo energije. Hkrati je hladilno sredstvo v klimatski napravi hladilni plin R32, ki je bolj učinkovit in ima manjši vpliv na okolje. Ker vaša klimatska naprava deluje okolju in denarnici prijazneje, lahko brez slabe vesti uživate v prijetno ohlajenem prostoru – in nogometnih tekmah.

Delovanje v ekstremno nizkih temperaturah

Kar velja za hlajenje, velja tudi za ogrevanje. Klimatske naprave Hisense so namreč zasnovane za celoletno udobje. Ogrevanje ni nikakršna težava niti v ekstremno nizkih temperaturah vse do –25 stopinj Celzija.

To poletje potenje prepustite nogometašem, vi pa si ustvarite svoj svet svežine. Pri Hisense so v času prvenstva Fifa Club World Cup 2025TM pripravili posebne ponudbe za nakup klime. Preverite jih pri svojem najljubšem trgovcu.



Kot uradni partner prvenstva Hisense ponosno prinaša navdušenje nad igro v domove po vsem svetu.

