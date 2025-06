V študijskem letu 2025/2026 na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani ponovno vabijo k vpisu hibridnega plačljivega študijskega programa Industrijska farmacija, ki poteka v angleščini. Eden izmed ključnih motivov za uvedbo takšne vrste študijskega programa je velika potreba po mednarodnih in domačih strokovnjakih s področja farmacije in industrijske farmacije zaradi razvoja farmacevtske industrije v Sloveniji in širše.