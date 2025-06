Na relaciji Sežana-Divača se je iztiril tovorni vlak

S Slovenskih železnic so sporočili, da se je nekaj po 13. uri na relaciji Sežana-Divača iztiril tovorni vlak italijanskega prevoznika INRail, in sicer šest vagonov na koncu vlakovne kompozicije. Vzrok nesreče še ni znan, preiskava pa še poteka.

Zaradi posledic iztirjenja sta trenutno zaprta oba tira na tem odseku, enega naj bi odprli jutri zjutraj. Za vse potniške vlake je organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Kot so še zapisali v sporočilu za javnost, bo na mestu nesreče potrebna obnova v dolžini 300 metrov, s sanacijo pa bodo pričeli takoj.

O nesreči so bile obveščene vse pristojne službe in organi, so še dodali.