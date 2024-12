Koprski policisti preiskujejo okoliščine pretepa, ki se je odvil okoli 4. ure pred enim od gostinskih lokalov v Sežani. V njem je bilo udeleženih od 15 do 20 oseb, so sporočili iz Policijske uprave Koper.

Policisti so ugotovili, da je nekaj oseb pred njihovim prihodom odšlo s kraja pretepa. Ugotovili so identiteto 12 v pretepu udeleženih oseb, starih od 17 do 41 let. Vsi so slovenski državljani, doma z območij Pivke, Postojne, okolice Sežane in Hrpelj.

Med pretepom je eden od udeležencev iz avtomobila vzel lesen kij in z njim udaril po glavi 41-letnega moškega. Oskrbeli so ga v bolnišnici. Policisti nadaljujejo preiskavo.